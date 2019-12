Das Licht ist da: „Friedenslicht aus Bethlehem“ leuchtet in Polizeiwache

Wipperfürth -

Das diesjährige „Friedenslicht aus Bethlehem“ ist in der Polizeiwache von Wipperfürth angekommen. Norbert Schmitz, katholischer Polizeiseelsorger im Erzbistum Köln, brachte die kleine Flamme aus dem Kölner Dom in die Hansestadt, wo sie nun darauf wartet, dass weitere Lichter an ihr entzündet und als Symbol für den Frieden an möglichst viele Menschen verteilt werden.

Die Ankunft des Friedenslichtes im Kölner Dom erfolgte traditionell am dritten Adventswochenende. Nun ist das Licht an der Lüdenscheider Straße angekommen und Franz Johnen ist der erste, der mit Laterne und Kerze in die Wache kommt, um sein eigenes Friedenslicht anzuzünden. „Für mich als überzeugter Christ hat die Flamme eine große positive Symbolkraft“, so der pensionierte Polizeibeamte. Bereits seit vielen Jahren nimmt Johnen eine am Licht entzündete Kerze mit nach Hause und gibt die Flamme später an Familie und Freunde weiter.

Großes Interesse

Der Polizeibeamte Frank Schultes beobachtete in den vergangenen Jahren großes Interesse, sich das Friedenslicht abzuholen: „Es kommen vor allem vor Weihnachten immer viele Bürger mit Kerzen vorbei und bedanken sich bei uns ausdrücklich, dass sie sie hier am Friedenslicht aus Bethlehem anzünden dürfen“, so der stellvertretende Wachleiter.

Mit dem Licht als Symbol für Weihnachten sollen die Menschen an die weihnachtliche Botschaft und den Auftrag, Frieden unter den Menschen zu verwirklichen, erinnert werden.

Hintergrund

Die Friedenslichtaktion, die in diesem Jahr das Motto „Mut zum Frieden“ hat, gibt es in Deutschland seit 1994, ursprünglich stammt sie aus Österreich und wurde vom Rundfunk ORF ins Leben gerufen.

Das Licht wird traditionell in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem von einem Kind entzündet und reist dann zunächst nach Wien, von wo aus es immer am dritten Adventswochenende in viele Länder Europas gebracht wird. In Deutschland bringen Pfadfinder das Licht in Städte und Gemeinden. Bereits zum 21. Mal wurde das Licht dieses Jahr auch nach NRW gebracht.

Wer selbst eine Kerze am Friedenslicht von Betlehem entzünden will, kann rund um die Uhr in die Polizeiwache Wipperfürth, Lüdenscheider Straße 10, kommen. (sas)