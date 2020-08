Wipperfürth -

„Defekt“ , so steht es handgeschrieben auf einem Klebebandstreifen, der auf dem Bildschirm des Geldautomaten der Postbank bappt. Günter Lux aus Wipperfürth ist auf die Postbank derzeit nicht gut zu sprechen.



Seit zwei Wochen kann er am Automaten in der Postbank-Geschäftsstelle an der Lüdenscheider Straße weder Geld abheben noch Kontoauszüge ausdrucken. „Ich habe die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle gefragt, wann das Problem denn behoben wird, aber das konnte mir keiner beantworten“, sagt Lux. Auch andere Kunden der Postbank haben sich bei dieser Zeitung über den defekten Automaten beschwert.



Probleme mit der Datenübertragung

Wir haben bei der Postbank nachgefragt. „An unserem Standort in Wipperfürth haben wir Schwierigkeiten mit der Datenübertragung. Wir arbeiten zusammen mit unserem Provider mit hoher Priorität an einer Lösung“, sagt Ralf Palm, Pressesprecher der Postbank.



Am Donnerstag seien Techniker im Einsatz gewesen, jedoch ohne Erfolg. Der Betrieb eines Kontoauszugsdruckers und eines Geldautomaten stelle besondere Anforderungen an die Datenübertragung, so Palm. Das Problem sei ein Fehler in der Festnetzleitung, derzeit gebe es in Wipperfürth keine stabile Datenleitung.



Und so könne man derzeit auch keinen Termin nennen, wann die Geräte wieder ans Netz gehen können. „Bei unseren Kunden möchten wir uns in aller Form dafür entschuldigen, dass sie die Geräte aktuell nicht nutzen können. Das entspricht nicht unserem Anspruch an Servicequalität“, bedauert Palm.



Die Postbank ist im Mai 2020 mit der Deutschen Bank AG verschmolzen. Kunden der Postbank können somit zumindest den Geldautomaten der Deutschen Bank an der Unteren Straße kostenlos nutzen – nicht aber den Kontoauszugsdrucker. Kunden, die kein Online-Banking machen – zu ihnen gehört auch Günter Lux – können sich Kontoauszüge auf Wunsch nach Hause schicken lassen. (cor)