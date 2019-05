Der VW Amarok kommt: Neues Notarzteinsatzfahrzeug für den Oberberger Rettungsdienst

Das neue Fahrzeug wird in Bergneustadt seinen ersten Standort bekommen. Samt Sanitäter und Notarzt wird er an der Feuerwache stationiert, kündigte Landrat Jochen Hagt gestern an. Er reagiert damit auf wiederholte Forderungen nach einer Verstärkung des Rettungsdienstes. Es sei aber nicht vorgesehen, den Wagen während der ganze sechsmonatigen Baustellenzeit dort zu belassen.

Man werde die Situation beobachten und dann reagieren, sagt Landrat Jochen Hagt. Fünf Rettungswagen im Umkreis von Bergneustadt seien genug, um die Notfallversorgung während der Baustellenzeit sicherzustellen. (kn)