Engelskirchen-Loope -

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Engelskirchen-Loope die Opferstöcke in einer Kirche geplündert. Die Täter schlugen ein Fenster der katholischen Kirche in der Overather Straße ein. Sie betraten den Kirchenraum und nahmen das Geld aus zwei Opferstöcken mit. (mso)