Lindlar – Nach einem Jahr Zwangspause kann das Klavierfestival Lindlar in diesem Jahr wieder stattfinden, zumindest im kleineren Rahmen. Lange haben die Veranstalter um Professor Falko Steinbach überlegt, ob und wie das Festival coronakonform stattfinden kann.

Die Lösung: Die Konzerte finden live statt, wobei sich die Zuhörer nach Möglichkeit vorab registrieren sollten (siehe Infokasten). Die Stühle im Kulturzentrum werden schachbrettartig gestellt, jeder bekommt einen festen Platz zugewiesen. Im Gebäude besteht Maskenpflicht für die Zuhörer. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Parallel dazu werden die Konzerte live im Internet per Stream auf Youtube übertragen, das Klavierfestival hat einen eigenen Youtube-Kanal.

Das Programm

Freitag, 9. Juli, Eröffnungskonzert

Lindlar. 19 Uhr: Eröffnungskonzert mit Falko Steinbach mit Beethoven-Sonaten: (Op. 14 Pathétique, Op. 27 Nr. 2 Mondscheinsonate, Op. 21 Der Sturm), Steinbach: Micro Tempest Desert Glow

Samstag, 10. Juli, Konzert der Meisterschüler

Lindlar. 19 Uhr: Konzert mit den Meisterschülern Igor Kirillov, Amelie Westerkamp, Anna Chen, Louis Böhm, Louis Knappertsbusch und Francois de Rochette. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Beethoven, Haydn, Debussy und Chopin.

Sonntag, 11. Juli, Interreligiöses Konzert

Lindlar. 17 Uhr: Interreligiöses Konzert mit dem Noisten-Ensemble, Beethoven trifft auf Orgel-, Klezmer- und Sufimusik.

Alle Konzerte finden im Kulturzentrum Lindlar statt. Zuhörer müssen sich vorab registrieren lassen, Anmeldung unter 0 22 66/96-400 und -412 sowie unter lindlarkultur@lindlar.de. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Alle drei Konzerte werden außerdem als Livestream auf Youtube übertragen.

Mondscheinsonate, Pathétique und Sturm-Sonate

Vor dem eigentlichen Festival am kommenden Wochenende findet der zweitägige Meisterkurs statt. Er hat am gestrigen Montag begonnen. und geht heute am 9 Uhr weiter. Der Unterricht findet im Kulturzentrum statt, Zuhörer sind willkommen. Das Eröffnungskonzert am Freitag, 9. Juli, steht ganz im Zeichen von Beethoven. Falko Steinbach spielt mit der Mondscheinsonate, der Pathétique und der Sturm-Sonate drei der bekanntesten Klavierwerke, außerdem eine eigene Komposition, die Beethoven gewidmet ist.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch beim zweiten Konzert der Meisterschüler am Samstag, 10. Juli, spielt Beethoven eine zentrale Rolle, unter anderem erklingt das beliebte Stück „Die Wut über den verlorenen Groschen“. Die Zuhörer können sich aber auch über Werke von Bach, Haydn, Chopin und Debussy freuen.

Zum Abschluss musiziert am Sonntag, 11. Juli, das Noisten-Ensemble, mit einer Melange aus westlicher und orientalischer Musik und einem tanzenden Derwisch.