Ein Arzt in Charkiw, einer in Oberberg: „Die Russen wissen, was sie tun"

In unserem Blog erzählen zwei Studienfreunde im Gespräch jede Woche von ihren Erlebnissen zum Angriffskrieg Russlands in der Ukraine.

Igor Prudkov (Oberberg) hat für Dr. Vitaly P. (Charkiw) und seine Kollegen seit Kriegsbeginn bereits zwei Transporte mit Medikamenten in Oberberg zusammengestellt und die Lieferung durch gefährliches Gebiet organisiert.

Während P. den Krieg und seine Verletzungen aus nächster Nähe und das Krankenhaus kaum noch verlässt, hilft Prudkov nicht nur aus der Ferne, sondern auch den in Oberberg ankommenden Landsleuten.

Mittwoch, 22. Juni:

Dr. Vitaliy P.:

Heute stellt Dr. Vitaliy P. die Fragen: Ob man sich in Deutschland völlig bewusst sei, fragt er beim Video-Telefonat, dass Wladimir Putin einen Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk führe? Er habe von den stark steigenden Preisen in Europa gehört. „Was macht das mit den Menschen?“, will P. wissen. „Helfen Sie uns weiter?“ Oder verliere die Ukraine die Unterstützung, weil die westlichen Gesellschaften diesem Druck nicht standhalten?

Tagsüber Artillerie, nachts die Raketen

P. macht sich Sorgen, denn der Krieg ist zurück in Charkiw. Von den etwa 40 Kilometern bis zur Grenze, die von ukrainischen Truppen wieder freigekämpft wurden, sind gerade mal noch etwa 20 übriggeblieben. Dorf um Dorf rücken die Russen wieder vor. Und sie schießen wieder auf Charkiw: Tagsüber mit der Artillerie, die jetzt wieder in Reichweite ist, nachts kommen die Raketen aus dem russischen Belgorod. Ukrainer, die vor dem Krieg dorthin geflohen seien, berichteten von den Abschüssen.

Militärisch sinnloser Beschuss

Und damit ist auch der Tod zurück in Charkiw. Allein am Dienstag, so P., seien 15 Menschen gestorben. Darunter sind immer wieder Kinder. Der Beschuss sei militärisch gesehen völlig sinnlos: „Sie treffen ein Depot für U-Bahn-Waggons oder eine Landwirtschaftsakademie. Der Schaden, den sie anrichten, steht in keinem Verhältnis dazu, was so eine Rakete kostet.“ Es sei denn, man wolle damit töten: „Es sind vor allem stark besiedelte Bezirke, Orte, wo viele Menschen leben, die jetzt beschossen werden.“ Und das wüssten auch die Russen: „Sie wissen also, was sie da tun.“

Die Russen reden von Rache

Der Grund? Die Russen redeten von Rache, sagt P. Für den Beschuss einer von russischen Truppen eroberten Insel und einer mit Radar ausgerüsteten Ölplattform im Schwarzen Meer nahe Odessa. In Charkiw treffe die Rückkehr des Krieges auf unterschiedliche Reaktionen. „Die Leute, die die ganze Zeit schon hier sind, kennen das ja schon.“ Für die Rückkehrer sei es schwerer zu ertragen: „Für sie ist es ein Schock.“ Und sei es auch ein bisschen anders geworden. „Das öffentliche Leben bleibt. Die Metro fährt, auch die Straßenbahnen. Die Einschläge kommen jetzt aber immer kurz und plötzlich ohne Vorwarnung.“

Igor Prudkov

Was soll das? Die Frage, warum seine Heimat Charkiw angegriffen wird, stellt sich auch Igor Prudkov in Gummersbach. „Eigentlich ist es Wahnsinn. Um die Stadt einzunehmen, bräuchten sie 500.000 bis eine Million Soldaten. Tatsächlich sind es dort gerade etwa 40.000 Russen.“ Prudkovs These: Die Russen wollen ablenken. Die Ukraine soll in Versuchung geführt werden, auch Charkiw und andere Städte wie Kiew verteidigen zu müssen und dafür Truppen aus dem umkämpften Osten abzuziehen. „Und wenn sie das nicht tut, sollen die Ukrainer in Charkiw oder Kiew ihre Regierung dafür verurteilen.“ Kurzum: Es gehe darum, Unruhe zu stiften.

Wo bleiben die Waffen?

Prudkov ist verzweifelt: Warum kommen nicht genügend Waffen an der Front? Denn, davon ist er fest überzeugt, dann würden die Ukrainer die Russen jetzt schon zurückschlagen können. „Es ist nicht so, dass ich dem Westen oder Deutschland die Schuld gebe, wenn Menschen dort gerade sterben. Die Schuld trägt Putin.“ Aber es sei doch völlig klar, dass mit mehr Waffen die Chancen der Ukrainer, die Kämpfe zu gewinnen, anstatt getötet zu werden, steigen.

Freitag, 17. Juni:

Dr. Vitaliy P.:

Darüber, wie nahe der Krieg in Charkiw weiter ist, hat Dr. Vitaliy P. in den vergangenen Wochen oft gesprochen. Am letzten Wochenende hat er es aber noch einmal am eigenen Leibe erfahren. Er sei zu Besuch bei Freunden gewesen. Die wohnten in einem Dorf außerhalb der Stadt, wo keine Armee stationiert sei.



Plötzlich schlagen die Raketen ein

Ein ganz normaler Besuch, bis plötzlich etwa 200 Meter weiter sechs Raketen einschlugen, die aus dem russischen Belgorod abgefeuert worden seien. Zwei Häuser seien zerstört worden, glücklicherweise wurde niemand getötet. Und dennoch: Für Vitaliy P. bleiben der Krieg und die reale Gefahr, in ihm getötet zu werden, spürbar und greifbar.

Ein Krankenhaus in der Stadt wird getroffen

Und das nicht nur außerhalb der Stadt: Auch Charkiw, erzählt P., stehe inzwischen wieder regelmäßig unter Feuer: „Drei- bis viermal am Tag schlagen Raketen oder Bomben ein – in der Nacht sind es doppelt so viele.“ Täglich, sagt P., seien zuletzt etwa zehn Menschen gestorben. In der vergangenen Woche sei auch ein Krankenhaus mitten in der Stadt getroffen worden.

Angespannt, müde, aber nicht hoffnungslos

Seine eigene Klinik, sagt P., habe jetzt wieder viel mehr Patienten. Vor allem schwer erkrankte, bei denen die eingeschränkte Gesundheitsversorgung sichtbar sei. „Sie sind schon viel stärker erkrankt, wenn sie zu uns kommen, weil sie vorher kein Arzt versorgen konnte, der sie zu uns geschickt hätte.“ Das alles drücke auf die Stimmung, sagt P. Die Menschen in Charkiw seien angespannt und kriegsmüde nach den letzten Monaten. Aber eines seien sie immer noch nicht: hoffnungslos.

Igor Prudkov

In der vergangenen Woche musste Igor Prudkov lange nachdenken. Denn in Deutschland war etwas geschehen, was auch ihm zu denken gab. Oft hatte der Psychiater in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie wichtig die Lieferung von Waffen, von schweren Waffen vor allem, für sein Land sei: „Und es stimmt nach wie vor: Jeden Tag sterben auf unserer Seite Menschen, vor allem junge Menschen, die wir für den Wiederaufbau des Landes brauchen, weil wir die russischen Angriffe nicht zurückschlagen können.“



Warum kommen die Waffen nicht schneller?

Entsprechend verärgert sei auch er, sagt Prudkov, dass es nicht schneller geht und nicht mehr solcher Waffen auch aus Deutschland in die Ukraine kommen: „Ich verstehe diese Bürokratie nicht: Der Bundestag will doch die Waffen liefern. Warum klappt das dann nicht?“

„Ich schäme mich dafür, was Melnyk gesagt hat"

Soweit, so gut – oder nicht gut. Aber dass der Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, dies zum Anlass genommen hat, gegenüber der Bild-Zeitung zu behaupten, die aus der Ukraine geflüchteten Menschen würden sich deshalb in Deutschland nicht wohlfühlen, hat Prudkov dann aber doch schockiert: „Ich schäme mich dafür, was Melnyk da gesagt hat. Ich verstehe die Wut, die hinter seinen Worten steckt. Aber wenn er so etwas sagt, ist er kein Diplomat.“

Dankbarkeit bei Ukrainern für Hilfsbereitschaft

Vor allem, sagt Prudkov, sei es nicht wahr. Bei allem Streit über Waffenlieferungen dürfe man die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Deutschen gegenüber den Menschen aus der Ukraine nicht übersehen, die hier aufgenommen wurden: „Auch Melnyk muss das sehen.“ Er selbst erlebe viele Landsleute, die von der Hilfe aus und in Deutschland berührt sind: „Das gilt auch und vor allem für meinen Freund Vitaliy, der sich immer und immer wieder herzlich bedankt, wie ihm aus Deutschland geholfen und welche Aufmerksamkeit ihm und seinem Land geschenkt wird.

Mittwoch, 1. Juni:

Dr. Vitaliy P.:

Dass der Präsident in der Stadt war, hat Dr. Vitaliy P. auch nur aus den Medien mitbekommen. Und trotzdem: Der Besuch Wolodymyr Selenskyjs im ostukrainischen Charkiw sei wichtig für Menschen wie ihn gewesen, die seit Beginn des Krieges dort ausharren. Immer noch spürt der Arz viel neue Normalität: Selbst die Metro, in seiner Stadt, die vielen lange nur als Zufluchtsort und Obdach diente, fährt wieder. Doch der Krieg bleibt – auch weil die russische Grenze so nahe ist, dass die Stadt selbst von dort aus beschossen werden kann. Wie auch jetzt wieder, als Selenskyj zu Besuch war.

Ein Haus, das jetzt zerstört wird

Und der Krieg bestimmt vor allem das Leben der Menschen in der Umgebung – nach wie vor oder mehr denn je. P. erzählt von einem Freund, der dort draußen in einem Dorf lebt. Sein Haus sei trotz des ganzen Krieges rundherum in den vergangenen Monaten immer unbeschädigt geblieben. Dann kam der Siegeszug seiner Armee. Vor zwei Wochen hätten die Ukrainer das Dorf, in dem er lebt besetzt. Die Freude wich schnell wieder. Denn jetzt nahmen die Russen das Dorf wieder unter Beschuss. Und jetzt ist auch das Haus von P.s Freund zerstört.

In Charkiw wird weiter gestorben

Wie fragil ist also die neue Normalität? Ja, sagt P., man merke schon, dass viele Menschen, die zunächst vor dem Krieg nach Westen geflohen waren, jetzt – nach den guten Nachrichten – wieder nach Charkiw zurückkehren: „Etwa 2000 Menschen pro Tag kommen an.“ Aber sind sie in der Stadt auch sicher? Ja, die Metro fährt – aber sie bietet auch immer noch Schutz bei Angriffen, wie ein Bunker. Und es wird weiter gestorben durch Angriffe auf Charkiw, sagt P.: „Allein in der vergangenen Woche waren es neun Menschen – darunter ein Vater und sein fünf Monate altes Kind, das er auf dem Arm trug.“

Die Normalität zu wissen, dass die Familie lebt

Und dennoch bleibt da weit mehr Normalität, als man aushalten kann: P. kann seit 14 Tagen jetzt schon regelmäßig bei seiner Familie sein. Er kann nach der Arbeit nach Hause fahren, kann dort schlafen. Vorher, sagt er, sei genau das besonders grausam gewesen: Nicht zu wissen, ob etwas passiert ist. Jetzt, so P., fühle sich das besser an. Da gebe es Ablenkung in der Hausarbeit oder im Garten – und vor allem die sichtbare Gewissheit, dass es den anderen gut geht, trotz des nahen Krieges.

Igor Prudkov:

Normal fühlt sich für Igor Prudkov gerade nichts an. Die Sorgen aus der Ferne werden nicht kleiner, wenn er die Nachrichten sieht: Vor allem die Lage im Donbass, wo die Russen immer weiter vorrücken, bereitet ihm und seinen Landsleuten Kopfzerbrechen. Natürlich versteht Prudkov, was P. sagt: Dass es sich anders anfühlt als mitten im Krieg zu sein, ständig in der Angst getötet zu werden. Aber Prudkov sagt auch: „Entspannt ist angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine niemand.“

Die Angst vor der Niederlage

Ja, da ist die Angst vor der Niederlage. „Je länger der Krieg dauert, umso mehr merkt man, dass es kein Soldatenkrieg, sondern ein Artilleriekrieg ist“, sagt Prudkov. Und: „Ohne Hilfe verlieren wir den. Denn wir haben Soldaten, aber Putin hat Artillerie.“ Außerdem würden die Gebietsverluste jetzt den Weg zurück nur umso schwerer machen. „Verteidigen können wir ja noch, aber angreifen wird schwierig.“ Prudkov spricht vom Süden um Cherson oder um Mariupol, wo die Russen bereits drei Verteidigungslinien hintereinander gezogen hätten: „Selbst wenn wir eine überwinden, bleiben immer noch zwei weitere.“ Hoffnung auf noch mehr Normalität klingt anders.

Mittwoch, 25. Mai:

Dr. Vitaliy P.:

Dr. Vitaliy P. hat viel zu tun. Immer wenn er in den vergangenen Tagen tagsüber mit seinem Freund Igor Prudkov in Gummersbach per Video telefonieren will, kommt eine Operation oder ein Notfall dazwischen. Das hat auch mit damit zu tun, dass der Krieg wieder an Charkiw herangerückt ist: Raketen erreichen die Stadt in der Ostukraine wieder. So nah, dass in P.s Krankenhaus wieder die Fenster zersplittern. Vor allem aber in der Umgebung zur russischen Grenze hin, die die Ukrainer zuletzt befreit hatten, gibt es schweren Artilleriebeschuss und russische Gegenangriffe. Verletzte von dort – vor allem Zivilisten, die auch von Minen verwundet wurden – werden vermehrt in P.s Klinik behandelt.

Die kleine Euphorie ist verflogen

Die Stimmung hat sich verändert. Während es zuletzt noch die wiedereroberten Gebiete auf dem Weg zur Grenze waren, über die sich P. und die anderen Menschen in Charkiw freuen konnte, sodass er selbst auch mal wieder zu Hause schlief, ist diese kleine Euphorie nach den russischen Offensiven nicht nur bei Charkiw, sondern vor allem im Donbass verflogen. Es gebe kaum noch ukrainische Erfolge zu berichten, dafür viele Tote auf beiden Seiten – vor allem unter den ukrainischen Soldaten.

Ein Krankenwagen für die Klinik

Auch wenn der Krieg zurück ist in Charkiw, hat P. einen kleinen Grund sich zu freuen. Vor einigen Tagen haben Förderer seiner Klinik einen Krankenwagen zur Verfügung gestellt. Statt auf das stark belastete Rettungsdienst-System zu warten, können seine Ärzte mit dem Wagen nun selbst direkt zu den Menschen fahren, die ihre Hilfe brauchen, und dort entscheiden, ob die Patienten ins Krankenhaus müssen. Bei all dem Krieg also dennoch ein kleiner Schritt zurück zu mehr Normalität.

Igor Prudkov

Auch Igor Prudkov hat die schlechten Nachrichten gehört und auch die Veränderung in den Reden seines Präsidenten festgestellt. Dass die russische Armee auf dem Vormarsch ist, macht auch ihm große Sorgen. „Sie haben gerade sehr viele frische Kräfte, die sie in den Krieg werfen“, sagt er. Die ukrainischen Soldaten im Donbass hingegen seien müde – nach drei Monaten Kampf ohne Pause.

Eine Generation, die fehlen wird

Was Prudkov besonders traurig macht, ist das Sterben der Soldaten. Eine ganze Generation junger Männer, die für den Wiederaufbau dringend gebraucht würden, verliere dort gerade ihr Leben. Das gelte natürlich auch für die Russen, die von Wladimir Putin in diesen Krieg geschickt würden. Aber gerade jetzt treffe es eben vor allem die jungen Ukrainer.

Ändert sich da was? Verliert da jemand den Glauben an den militärischen Sieg seines Landes? Haben die ukrainischen Soldaten jetzt etwa wirklich keine Chance mehr – egal mit welchen Waffen? Prudkov schüttelt energisch den Kopf: „Das ist es nicht. Es sind nach wie vor besonders die Waffen, die uns fehlen.“ Er rechnet vor: „Wir haben etwa 700.000 Soldaten. Wir haben aber auch 300.000 bis 400.000, die wir zusätzlich mobilisieren könnten. Aber das macht keinen Sinn, solange wir keine Waffen für sie haben.“

Ein Panzer, der fast noch aus dem Weltkrieg stammt

Aber kann das die andere Seite nicht auch? „Nein“, sagt Prudkov, „Russland stößt jetzt Grenzen – auch was die Waffen angeht.“ Dann grinst er fast spöttisch, als er sagt: „Inzwischen setzen sogar den T62 ein: Das ist fast schon ein Weltkriegspanzer, der ist doch aus den 50er Jahren, auf jeden Fall ein uraltes Modell.“ Aber Putin sei das alles egal: „Er wirft alles in diesen Krieg, nur um irgendwas zu gewinnen.“

Irgendwas: Das ist gerade der Donbass, vor allem die Region um Luhansk, wo zum Teil schon seit 2014 quasi Krieg herrscht. Quasi, weil dort auch vorher schon russische Truppen im Einsatz waren – nur eben ohne Z. Ein Krieg mit russischer Beteiligung also, den es nicht nur sprachlich, sondern offiziell überhaupt nicht geben durfte.

Und ein Krieg, den Prudkov, selbst mit Russisch als Muttersprache aufgewachsen, nicht versteht. „Ja“, sagt er, „die Sprache unterscheidet uns von den Menschen im Westen des Landes – in Kiew oder in Lwiw.“ Es sei für manchen in seiner Heimat auch gar nicht so einfach, die ukrainische Sprache zu lernen. „Aber es ist eben auch nur eine Sprache.“



Propaganda und Nostalgie für die Sowjetunion

Dass Putins Propaganda das seit Jahren im Osten der Ukraine auch mit Hilfe von Separatisten vor Ort so hochspiele, dass die Alten dort und selbst mancher Kumpel, der hier in Deutschland lebt, sich nach der guten alten Sowjetunion zurücksehnt und dass sie die mit Russland identifizieren, sei ihm, P. und auch vielen anderen seiner Landsleute im Osten fremd: „Wir sind ein Land. Erst recht jetzt im Krieg, wo unsere Leute schon seit 2014 im Westen der Ukraine ganz herzlich aufgenommen wurden, weil sie fliehen mussten.“

Und was sagt der Psychiater den Nostalgikern? „Sie sehnen sich nicht nach der Sowjetunion – sie sehnen sich nur nach ihrer eigenen Jugend, als sie agil und immer gesund waren. Das hat mit dem Land, wie es damals war, vor allem wenn man es mit dem Leben heute in Deutschland vergleicht, nichts zu tun.“

Dienstag, 17. Mai:

Dr. Vitaliy P.:

Ja, auch Dr. Vitaliy P. spürt, was sich verändert hat, seit die ukrainische Armee das Gebiet um Charkiw herum immer mehr von den russischen Truppen zurückerobern und inzwischen sogar wieder die Grenze erreichen konnte. Seit sieben Tagen, erzählt er am Dienstag im Video-Telefonat, stehe die Stadt selbst nicht mehr unter Beschuss: keine Flugzeuge, keine Raketen. Sogar der öffentliche Dienst habe seine Arbeit wieder aufgenommen, Straßenbahnen fahren wieder. Und die dritte Nacht in Folge hat P. jetzt sogar selbst nachts wieder zu Hause geschlafen.

Seit drei Tagen schläft der Arzt wieder zu Hause

Alles wieder normal in der zweitgrößten Stadt der Ukraine? Nein, sagt P. Wenn er zu Hause, wo er noch mal acht Kilometer näher an der Grenze ist, ins Bett geht und morgens aufsteht, hört den Krieg immer noch: die Artillerie die Gefechte. Dazu gibt es die Nachrichten aus dem nahen Donbass und vor allem aus der Region Luhansk: „Während wir jetzt hier sprechen, sterben da auf beiden Seiten gerade viele Soldaten.“

Und auch in der Stadt Charkiw selbst will Normalität nicht wirklich einkehren. So kann die U-Bahn immer noch nicht fahren, allein schon weil etwa 5000 Menschen immer noch dort unten in den Stationen lebten. Nicht nur weil ihre Häuser zerstört sind: „Viele haben einfach weiter Angst, dass der Krieg zurückkommt.“

Die Menschen kriegen wieder medizinische Versorgung

Auch seiner Klinik ist kaum etwas normal. „Es gibt jetzt immer mehr Patienten“, berichtet P. Nicht wegen der Kämpfe, nicht kriegsverletzte Soldaten, sondern vor allem Zivilisten. „Die Bevölkerung hatte zwei Monate lang keine richtige medizinische Versorgung“, sagt P. Viele hätten Kellern gesessen oder eben in der Metro – und sich kaum bewegt. „Sie brauchen jetzt Hilfe, auch das sind Folgen des Krieges.“

Hilfe aus Oberberg hilft

Dabei helfe ihm auch die Hilfe aus Oberberg. „Erst am Montag habe ich einen Mann operiert, bei dem eine Gefäßprothese und das Nadelmaterial aus einer der Lieferungen verwendet habe“, berichtet er. Ohne die fremde Hilfe seien solche Operationen zurzeit nicht möglich. Ein weiteres Problem seien jetzt Menschen, die eine Rehabilitation nach einer OP. „Das alles ist medizinische Versorgung, die es im Krieg hier nicht gegeben hat.“

Igor Prudkov

Noch eine andere Sorge seines Freundes möchte Igor Prudkov gerne beenden. „Durch die vielen Patienten fehlen ihm gerade vor allem Betten und Matratzen“, sagt der Psychiater in Gummersbach. Das Klinikum Oberberg will da gerne helfen. „Wir haben mal unsere Bestände auf den Kopf gestellt: 14 Betten und sechs Matratzen können wir zur Verfügung stellen“, sagt Sprecherin Angela Altz.

Große Sorgen in der Ferne

Prudkov beobachtet unterdessen das, was rund um seine Heimatstadt passiert, immer noch mit größter Sorge. „Es war sehr schön, dass ein Teil unserer Soldaten es bis zur russischen Grenze geschafft hat. Aber es ist eben auch nur ein Teil – und ganz viel Symbolik“, sagt er. Anderswo in der Nähe von Charkiw dauerten die Kämpfe an. „Es gibt da einen Ort zwischen der Stadt und der Grenze, da habe ich früher in einer Heilanstalt gearbeitet. Dieser Ort ist gerade erst zum zweiten Mal von den Russen zurückerobert worden“, sagt Prudkov. Und der Ort sei so nahe an Charkiw, dass die Russen, wenn sie wollten, von dort mit ihrer Artillerie auch wieder die Stadt treffen könnten.

Ein bisschen Freude über den ESC

Es wird deutlich: Prudkov traut der Lage noch nicht. Zu hart sind vor allem die Kämpfe, die aus der Region Luhansk gemeldet werden. „Und dort“, sagt er, „sind die Russen auch so stark, dass sie Dorf für Dorf vorrücken können, obwohl unsere Leute sich massiv dagegen wehren.“ Ein bisschen Spaß lässt er dann aber doch zu. Prudkov lächelt sogar: „Über den Sieg des ukrainischen Beitrages beim Eurovision Song Contest am Samstag habe ich mich wirklich gefreut. Das hat mich tatsächlich berührt und sogar ein bisschen stolz gemacht.“

Dienstag, 10. Mai:

Dr. Vitaliy P.:

Der 9. Mai sei in Charkiw ein überraschend ruhiger Tag gewesen, erzählt Dr. Vitaliy P. Auch der Chefarzt aus der Klinik in der Ostukraine war überrascht von diesem Tag: Auch er hatte wie viele Ukraine mit mehr Provokationen und sogar mit einer Kriegserklärung von Wladimir Putin gerechnet. „Ich habe mir sehr große Sorge gemacht und hatte wirklich Angst vor einer Generalmobilmachung“, erzählt er am Tag danach im Video-Gespräch.

Immer mehr Dörfer um Charkiw sind befreit

Ja, die sei ausgeblieben und er sei ein bisschen erleichtert. Dazu trägt auch die Situation rund um die Stadt bei. Inzwischen sei es den Ukrainer gelungen, die russische Armee aus noch mehr Dörfern in der Umgebung von Charkiw zu vertreiben. Für die Menschen dort werde es aber deshalb nicht ungefährlicher: Nachdem sie die Dörfer aufgeben mussten, würden die Russen jetzt eben diese Orte unter Artilleriebeschuss nehmen. Auch die Ruhe in Charkiw sei trügerisch, meint P.: „Die Russen stehen etwa 20 Kilometer entfernt von unserem Krankenhaus. Die Raketen, die sie abfeuern haben aber eine Reichweite von etwa 40 Kilometern.“ Die Gefahr sei also weiterhin greifbar.

Heimliche Mobilmachung hinter den Kulissen

Sorgen macht sich P. außerdem auch ohne großen Ankündigungen Putins. Der sage oft das eine, mache aber das andere. So auch hier? P.: „Es gibt eine heimliche Mobilmachung in Russland – über Briefe, über Videos und über Provokationen: Explosionen hinter der Grenze, die man der Ukraine in die Schuhe schieben will.“ Das sei durchaus geeignet, um Freiwillige in Russland zu den Waffen zu locken.

Ganz ruhig war es in der Ukraine aber dann doch nicht. Entsetzt ist P. vor allem über den Raketenangriff am 9. Mai auf Odessa: „Für uns Ukrainer ist das so etwas wie eine Lieblingsstadt.“ Auch deshalb breite sich eine traurige Stimmung im zum Kampf entschlossenen Charkiw aus: „Die Menschen merken immer mehr, dass dieser Krieg nicht schnell zu Ende gehen wird. Sie spüren, dass sie sich auf einen langen Krieg einstellen müssen, der mindestens noch bis zum Jahresende dauert.“

Hilfe aus Gummersbach nach Luhansk gebracht

Grund zur Freude hatte P. dennoch vor einigen Tagen. Am Freitag ist nämlich der nächste Hilfstransport von seinem Freund aus Gummersbach eingetroffen. Zwei seiner Ärzte, sagt P., hätten sich am nächsten Tag mit einem Teil des Verbandsmaterials und der Antibiotika gleich auf den Weg an die Front noch tiefer im Osten bei Luhansk gemacht. „Dort wir das gerade am dringendsten gebraucht“, sagt P.

Igor Prudkov

Auch Igor Prudkov ist erleichtert. Er freut sich nicht nur über die Ankunft des Materials und darüber, was damit bewirkt werden kann. Auch er hatte Angst vor dem 9. Mai, auch er ist trotzdem entsetzt, was in diesem „heiligen Tag“, wie er ihn nennt, in Odessa geschehen ist. Diesen Ort, für dessen Verteidigung viele russische und ukrainische Menschen im Zweiten Weltkrieg gekämpft hätten, ausgerechnet an diesem Tag mit sieben Raketen zu beschießen und Menschen zu töten – das sitze tief.

Noch mehr junge Menschen, die sterben müssen?

Prudkov macht sich seine ganz eigenen Gedanken über das, was Putin nicht gesagt hat, aber vielleicht doch gerade macht. „Eine Generalmobilmachung hat mir auch deshalb Angst gemacht, weil es ja nur noch mehr junge Menschen in diesen Krieg wirft. Auch das 18- oder 19-Jährige im Krieg sterben. Auch das ist sinnlos – genau wie Toten auf Seiten der Ukraine.“ Wenn man dann noch höre, dass junge Leute in eroberten Städten wie zum Beispiel in Cherson in die russische Armee gezwungen würden, sei das schon erschreckend.

Dienstag, 3. Mai:

Dr. Vitaliy P.

Am Wochenende hatte Dr. Vitaliy P. tatsächlich einmal Zeit, ein wenig durchzuatmen und ein bisschen den Frühling zu genießen. Er sei zu seinem Haus vor der Stadt in Richtung russische Grenze gefahren, erzählt er im Video-Telefonat am Dienstag: „Ich habe den Rasen gemäht.“ Ein ganz normales Frühlingwochenende mitten im Krieg, also? „Man hat schon noch Schüsse gehört da draußen, anders als zuletzt in der Stadt“, sagt P. „Aber es war schön zu hören, dass es unsere Soldaten waren, die da geschossen haben, nicht die Russen.“

Ukrainer haben Charkiw ein bisschen freigekämpft

Hart erkämpft sei das bisschen Freiheit von Charkiw, weiß P. In der Umgebung der Millionenstadt sei es den ukrainischen Truppen gelungen, die Russen in Kämpfen massiv zurückzudrängen. Positive Folge für die Stadt: Die russische Artillerie ist nicht mehr so nah in Schussweite wie zuvor. Das bedeutet auch weniger Angriffe auf Charkiw.

Geschossen werde aber immer noch: „Erst am Montag gab es wieder drei Tote“, sagt P. Auch ein Krankenhaus sei kürzlich getroffen worden, Verletzte habe es dort aber nicht gegeben. Und in der Nähe von P.s Krankenhaus gab es ebenfalls Einschläge: „Wir waren gerade dabei, eine Hilfslieferung zu entladen, da gab es drei Explosionen nicht einmal 200 Meter entfernt.“

Die Menschen leben immer noch in der Metro

In der Klinik selbst sei eine Veränderung spürbar: Es gebe weniger unmittelbare Kriegsverletzte, dafür aber in der Gefäßchirurgie mehr Patienten mit Thrombosen oder sogar Embolien. „Das kommt davon, weil die Menschen so viel herumsitzen“, stellt der Arzt fest. Zu Hause zum Beispiel – oder aber in der Metro. Es gebe immer noch viele Menschen, die dort unten leben. „Zum einen sind es die, die ihr Haus verloren haben.“ Außerdem bleibe es in der Stadt gefährlich, davor warne auch der Bürgermeister immer wieder. „Und viele haben einfach Angst.“

„Es gibt keine Entspannung“

Und P.? Traut er der Ruhe? „Auf gar keinen Fall. Es gibt keine Entspannung, die wir uns nicht militärisch erkämpft hätten.“ Während in Charkiw die Lage besser geworden sei, verschärfe sich die Situation im nahen Osten der Ukraine. „25 Bataillone stehen dort. Der riesige Konvoi vor Kiew: Das waren gerade mal 17.“ Die nächsten Wochen könnten entscheidend werden. Man merke, dass Wladimir Putin unbedingt am 9. Mai, dem Feiertag des Sieges über Nazi-Deutschland, etwas vorzeigen wolle – und sei es eine Generalmobilmachung.

Igor Prudkov

Der Krieg wird zur Hängepartie, und die zehrt auch an Igor Prudkov. „Ich glaube nicht, dass die Kämpfe in diesem Jahr noch zu Ende gehen.“ Auch Prudkow spürt die Ruhe, auch er macht sich aber Gedanken, dass es eine Ruhe vor dem Sturm sein könnte.



Die Ersten wollen zurück nach Charkiw

Umso erstaunter ist er über die Reaktionen seiner Landsleute, die es nach Deutschland geschafft haben. „Ich dachte, sie würden bleiben wollen, bis alles vorbei ist.“ Jetzt gebe es aber schon die ersten, die so schnell wie möglich zurück wollen. „Ich habe zum Beispiel einen Kumpel“, erzählt er, „dessen Haus in Charkiw ist zerstört.“ Seine Söhne, die beide noch in der Stadt sind, weil sie dort studieren, wohnten bei einem Freund. „Eigentlich weiß er gar nicht, wo er hin soll.“

Ein Freund, der sich im Keller versteckt hat

Und dann ist da – bei all der Ruhe vor dem Sturm – auch noch der Tod, der näher rückt. Tatsächlich, sagt Prudkov, habe er sich bisher nur Sorgen machen müssen. „In meinem näheren Umfeld gab es kaum Menschen, die getötet worden sind.“ Selbst der Freund, der direkt an der Grenze zu Russland wohnt und um den sich Prudkov immer so große Sorgen gemacht hatte, hat es jetzt nach Charkiw geschafft. „Er hat erzählt, wie er mit seiner Familie über einen Monat im Keller gelebt hat. Er hat kein Brot gegessen und nur von Konserven gelebt.“ Als die Russen damals kamen, seien sie durch das Dorf nur durchmarschiert. Auf Widerstand stießen sie erst kurz vor Charkiw. Kämpfe im Ort habe es erst jetzt gegeben, als die ukrainischen Soldaten ihn befreit hätten. Prudkov: „24 Stunden Beschuss, das sei furchtbar gewesen, hat er mir erzählt.“

Der Tod in rückt näher

Doch nicht jede Geschichte geht mehr gut aus. Wie die der beiden Söhne jenes Freundes von Prudkovs Kumpel, bei dem die Studenten in Charkiw leben. „Die Söhne des Freundes sind beide Offiziere gewesen, beides gute Jungs, der eine Mitte, der andere Ende 20. Ukrainer, die ihr Land aufbauen wollten. Jetzt sind beide in Mariupol getötet worden.“ Der erste beiden sei schon vor gut einem Monat ums Leben gekommen. „Seine Frau, die es mit der vierjährigen Tochter nach Litauen geschafft hat, traut sich bis heute nicht, es der Kleinen, die ihren Vater so liebt, zu erzählen.“

Am Sonntag hörte Prudkov dann die Geschichte des anderen: Der junge Soldat, der bereits verletzt war, sei in einem unterirdischen Krankenhaus auf dem Gebiet des Stahlwerkes untergebracht gewesen. „Im russischen Fernsehen war dann ein Kollaborateur zu sehen, der den Russen auf einer Karte gezeigt hat, wo genau sich das Krankenhaus befindet.“ Genau dorthin hätten die Russen dann geschossen und auch den Sohn des Freundes seines Kumpels getötet. „Als ich das gehört habe, habe ich den ganzen Sonntag geweint.“

Medikamente steckten eine Woche in Lwiw fest

Prudkov wartet derweil auf gute Nachrichten von seiner nächsten Medikamentenlieferung nach Charkiw. Schon seit einer Woche hänge der Transport in Lwiw fest. An Bord sind Medikamente für ein Kinderkrankenhaus im Westen, aber auch eine neue Ladung für P. in Charkiw. „Die Lage war einfach zu unsicher, um weiterzufahren“, berichtet Prudkov. Jetzt, am Dienstag, habe er aber endlich das Signal bekommen, dass es weitergehen soll. Der Psychiater selbst ist derweil in Gedanken schon dabei, die nächste Tour zu planen. „Dafür“, sagt er dann aber, „müssen wir erstmal wieder Geld sammeln.“





Dienstag, 19. April:

Dr. Vitaliy P.



Der Großangriff sei in Charkiw spürbar, sagt Dr. Vitaliy P. am frühen Dienstagnachmittag. Schon in den vergangenen Tagen habe der Beschuss zugenommen: „Und seit 1 Uhr heute Nacht feuert die schwere Artillerie jetzt permanent auf die Stadt.“ Die Erschütterungen durch die Angriffe seien so heftig gewesen, dass bei allen Autos, die vor seiner Klinik abgestellt waren, die Alarmanlage angegangen sei.

„Völlig unlogische Angriffe" auf die Stadt

Betroffen von den Angriffen seien weiterhin vor allem Wohngebiete und das Stadtzentrum. „Eigentlich sind das völlig unlogische Angriffe, wenn man bedenkt, wie viele Millionen so eine Rakete kostet – und wie wenig so ein Haus“, sagt P. bitter.

Er weiß genau, dass es die Menschen in der Stadt sind, die getroffen werden: „Das macht keinen Sinn, das ist schlicht und einfach Rache dafür, dass die Russin hier in Charkiw, wo so viele Russisch sprechen, nicht begeistert empfangen worden sind.“ Glaubt er daran, dass seine Stadt sturmreif geschossen werden soll? Dass die Russen jetzt doch noch in die Stadt kommen? „Nein“, sagt P., „das macht einfach keinen Sinn, so wie die Stadt verteidigt wird.“

„Normal" im Sinne des Krieges

Auch zwei Krankenhäuser in der Stadt seien inzwischen betroffen. Sie seien zwar nicht direkt getroffen worden, aber durch Einschläge in der Nähe sei eines im Zentrum jetzt ohne Dach und ohne Fenster. In P.s Krankenhaus gehe noch alles im Normalbetrieb weiter – normal im Sinne des Krieges. P. lacht kurz und bitter auf: „Wir haben uns fast schon gewöhnt an die Angriffe.“ Dann fügt er traurig hinzu: „Wir haben sogar gelernt zu unterscheiden, ob die Einschläge näherkommen oder weggehen.“ Wenn sie näherkommen, gehe man im Krankenhaus einfach in einen anderen Raum – um mindestens zwei Wände zwischen sich und den Fenstern zu haben.

Immer mehr Mitarbeiter leben in der Klinik

Die Zahl der Patienten hat in den vergangenen Tagen zugenommen. Wie es am Dienstag ist, kann P. am Nachmittag noch gar nicht sagen. Während er spricht, hört er den ständigen Artilleriebeschuss: „Das kommt von da“, sagt er und zeigt aus dem Fenster. Immer mehr Mitarbeiter wohnen jetzt in der Klinik. Entweder weil es ihre Wohnung nach den Angriffen nicht mehr gibt. Oder weil es den Weg von und zur Arbeit so nicht mehr gibt: Öffentlicher Nahverkehr funktioniere nicht mehr und auch mit dem eigenen Auto müsse man ständig Sorge haben, selbst zum Ziel der Angriffe zu werden: „Die schießen ja einfach in die Stadt hinein.“

Igor Prudkov

Wie erlebt man den Großangriff aus der Ferne? Es sei schlimm, sagt Igor Prudkov: „Die Lage ist katastrophal.“ Die Freunde, mit denen er in Kontakt stehe, seien in heller Aufregung und erwarteten Schreckliches. Noch nicht einmal für die Stadt selbst. „Die Russen haben keine Chance, Charkiw zu besiegen“, sagt auch er.

„Ich bin ein Optimist, aber kein Träumer"

Glaubt Prudkov wirklich den starken Worten der ukrainischen Führung und des Militärs? Darum gehe es gar nicht, sagt er. „Ich bin ein großer Optimist, ja. Aber wir sind auch keine Träumer.“ Man sehe die 60.000 Soldaten, die da zusammengezogen worden sind: „Wir sehen die viele Waffen. Wir wissen, wie groß die russische Armee ist und wie klein im Vergleich dazu unsere.“ Deshalb – und man sieht es Prudkov an – macht er sich gerade große Sorgen.

Nicht um die ukrainische Armee: „Unser Militär kann sich schützen, das Militär hat Waffen.“ Lieber wäre Prudkov, es wären noch mehr Waffen. Aber vor allem geht es ihm um die Menschen, die dort leben: „Sie können sich nicht verteidigen.“ Er versuche schon seit Kriegsbeginn sich vorzustellen, was in den Menschen vorgeht: „Jetzt, wo die Angriffe auf die Wohngebiete in Charkiw permanent sind, muss das noch schlimmer sein: Man lebt dort ständig in der Angst, Opfer eines Angriffs sein zu können: 24 Stunden gefühlte Lebensgefahr.“ Unvorstellbar.

Große Sorge um die Orte um Charkiw herum

Nein, sagt er noch mal, um einen Fall Charkiws mache er sich keine Sorgen. Aber um die Umgebung: „Es gibt viele Städte drum herum, die haben keine militärische Abwehr.“ Man spürt seine Sorge, dass es Orte sind, deren Namen man bald schon aus demselben Grund kennen könnte wie den von Butscha.

Dienstag, 12. April:

Dr. Vitaliy P.

In Charkiw zählt man genau nach. Etwa 40 Bombardierungswellen am Tag, das kannten die Menschen in der Stadt schon. Jetzt aber, wo Russland seine Angriffe im Osten forciere, berichtet Dr. Vitaliy P., seien es täglich etwa 60. „Es sind inzwischen weniger Flugzeuge, weil wir schon viele abgeschossen haben und sie in Russland kaum noch erfahrene Piloten finden“, sagt P. Doch auch die Artillerie, die nun verstärkt zum Einsatz kommt, tut ihren tödlichen Job. Und der treffe bewusst Zivilisten: „Der Freizeitpark, wo die Menschen mit ihren Kindern gerade jetzt hingehen, ist schon zum dritten Mal angegriffen worden. Das ist Absicht.“

Zeitverzögerte Bomben in Wohngebieten

Auch die neuen Bomben, die mit Drohnen abgesetzt und am Boden zeitverzögert explodieren, wenn schon keiner mehr damit rechnet, landeten vor allem in Wohngebieten: „Da ist kein Militär weit und breit.“ Die Folgen spürt P. auch in seiner Klinik. Es gebe mehr Patienten, mehr Kriegsverletzte. Und auch das Pflegepersonal mache sich zunehmend Sorgen wegen der angekündigten Offensive. Die ersten Menschen, die mit ihm seit Kriegsbeginn im Einsatz sind, fragten jetzt dann doch schon nach, ob sie sich nicht auch evakuieren lassen können.

Und P. selbst? Kennt er wirklich keine Angst, sondern nur Entschlossenheit? P. schmunzelt, dann sagt er ernst: „Ohne Angst übersteht das hier nur ein Verrückter.“ Auch er hat reagiert. Gerade erst hat er seine Frau und seinen jüngsten Sohn zu sich in die Klinik geholt, um dort bei ihm zu leben. In der Umgebung von Charkiw sei es wegen der Verlagerung der russischen Truppen unter anderem aus der Region um Kiew hierher in den Osten nicht mehr sicher.

„Mitten im Krieg versteht man so etwas nicht"

Entschlossen, den Krieg weiterzuführen, ist P. dennoch. Die Ukraine brauche schwere Waffen, um Gebiete befreien zu können, nicht nur solche, um sich zu verteidigen. Und auch mehr Sanktionen: „In der Zeit, in der Europa uns mit Sachen im Wert von 1,5 Milliarden Euro unterstützt hat, hat es für 35 Milliarden Euro russisches Öl und Gas bezahlt.“ Er wisse, dass manche Schritte schwierig seien, sagt er: „Aber jemand wie ich, der hier mitten im Krieg ist, versteht so etwas nicht.“





Igor Prudkov

Igor Prudkov ist müde. Er habe viel zu tun, sagt er, auch an den Wochenenden bei der Arbeit. Aber da sei auch die Angst um die Freunde in Charkiw. „Vor nicht einmal einer Stunde“, erzählt er, „hat mir ein Freund aus einem anderen Krankenhaus dieses Bild geschickt.“ Prudkov zeigt sein Handy: „Die Rakete ist direkt neben der Klinik eingeschlagen. Er hat die Rauchwolke aus dem Fenster fotografiert.“

Medikamenten-Beschaffung trotz Lieferengpässen

P. sei in Charkiw mittendrin in seiner Routine: „Er macht sein Geschäft. Er weiß, was er zu tun hat.“ Hier in der Ferne könne man hingegen fast nichts tun. Na ja, nichts außer helfen: Gemeinsam mit Krankenhaus-Apotheker Lars Lemmer bereitet Prudkov die nächste Lieferung für Charkiw vor. Auch das ist gar nicht so einfach, wie Lemmer, der heute mit dabei ist, berichtet: „Die Lieferengpässe bei Medikamenten und anderen Hilfsmitteln, die wir vor dem Krieg schon hatten, sind ja nicht einfach verschwunden.“

Periphere Venenverweilkanülen, kurz PVKs, zum Beispiel: „Das sind die, die auf der Haut liegen und bleiben, um einen ständigen Zugang zu haben.“ Die gebe es ohnehin kaum: „Da liefert man uns nur die, die wir wirklich brauchen.“ Und dann gibt es Engpässe, die vor allem im Krieg auftreten: Wie bei blutungsstillenden Bandagen, die jeder, der verletzt ist, sich nur um die Wunde wickeln muss. Lemmer: „Das kann im Prinzip jeder Soldat selbst bei sich machen.“ Umso größer sei der Bedarf gerade jetzt, dennoch gebe es wenige davon. „Und kein Produzent fährt die Produktion hoch, wenn er nicht sicher weiß, dass das noch lange gebraucht wird und er nicht in ein paar Wochen schon auf vollen Lagern sitzen bleibt.“

Offenheit und Feingefühl gegenüber Lieferanten

Doch vieles, was in Charkiw gebraucht wird, findet Lemmer dann doch: „Lebensnotwendiges wie Infusionszubehör oder OP-Materialien, zum Beispiel.“ Darüber, was er mit seinen Bestellungen macht, spricht er offen mit den Lieferanten. „Da ist Feingefühl gefragt. Die merken ja auch, wenn ich plötzlich das Doppelte von dem bestelle, was wir sonst das Jahr über verbrauchen.“ Negative Reaktionen habe er noch nie gehört, im Gegenteil: „Einmal hat man uns sogar eine Lieferung geschenkt, die noch auf Lager lag und sonst verfallen wäre.“ Andere hätten zwar nichts schenken können: „Aber dafür haben sie uns große Rabatte eingeräumt.“

Lieber jetzt als gleich würde Prudkov die nächste Lieferung auf den Weg nach Charkiw bringen. Aber da erreicht ihn eine Hiobsbotschaft: „Der Lkw, mit dem der Fahrer unterwegs war, ist kaputt.“ Bis der Fahrer wieder mobil ist, werde etwa eine Woche vergehen. Der nächste Grund für Prudkov zur Sorge.

Dienstag, 5. April:

Dr. Vitaliy P.

Dr. Vitaly P. hätte viel zu erzählen. Über die Video-Konferenz zum Thema Kriegsverletzungen in der Gefäßchirurgie zum Beispiel, die er in der vergangenen Woche mit Kollegen aus Polen, Litauen, Griechenland und Italien abgehalten hat. Mitleid im Blick habe er ja schon 2014 gesehen, als es eine solche Konferenz auch während der Krim-Krise gegeben habe: „Jetzt habe ich aber tatsächlich in erschrockene Augen geblickt, als ich den Kollegen Bilder von Kriegsverletzungen gezeigt habe.“

Nach Angriffen auf Kliniken nicht mehr mit dem vollen Namen

Der Krieg entsetzt, aber hat auch Folgen für Menschen, die darüber sprechen. Wie P. zum Beispiel: Eine neue Reglung in der Ukraine verbietet ihm, in Zukunft als Arzt über die Arbeit in seinem Krankenhaus zu sprechen. „Zu oft“, erzählt sein Freund, der Psychiater Igor Prudkov, „sind Krankenhäuser, über die von den Medien berichtet wurde, Ziel von Angriffen gewesen.“

Prudkov nennt ein Beispiel: „Als in einer Reportage zu sehen war, dass in einem bestimmten Krankenhaus verletzte Soldaten behandelt werden, wurde es gleich danach beschossen.“ Davor soll jetzt eine neue Regelung in der Ukraine schützen, die es verbietet, das Krankenhaus und den Arzt genau zu benennen und die Situation dort zu schildern.

Schweigen möchte P. dennoch nicht. Weil er sich aber an die Regelung halten und seine Klinik schützen will, spricht er eben nun nicht mehr mit vollem Namen – und nicht über die Lage in seinem Krankenhaus. Zum Beispiel aber über die Folgen für die Zivilbevölkerung. P. erzählt, dass sein ältester Sohn jetzt noch mehr Zeit bei ihm im Krankenhaus verbringt, weil das Gebäude in dem er wohnt, von Raketen getroffen wurde. Zwei Menschen seien bei dem Angriff auf das Haus gestorben. Und dass Charkiw wieder stärker ins Visier der russischen Armee gerückt sei: Die Schüsse hätten zugenommen, vor allem am Montag. Draußen seien viele schwarze Wolken von den Kämpfen zu sehen.

Kaum Gesichertes, aber weitere Gerüchte aus Charkiws Umland

Nachrichten wie die von den Leichen in Butscha, wie sie gerade die internationale Debatte bestimmen, gebe es aus Charkiw und Umgebung bisher nicht. Das liege aber auch daran, so P., dass rund um die Stadt längst nicht so viele kleine Dörfer zurückgewonnen werden konnten oder von den Russen verlassen wurden wie bei Kiew: „Bisher wissen wir hier von sowas nur aus Videos, deren Herkunft nicht zu klären ist, und aus Telefonaten.“ Beweise gebe es bisher nur aus einer kleinen Stadt, wo erschossene Zivilisten in ihren Autos gefunden wurden.

Haben die Menschen Angst, wenn sie davon hören? Die Antwort von P. ist ein klares Nein: „Früher haben sich die jungen Ärzte hier auf Youtube angesehen, wie man Kriegsverletzungen behandelt. Jetzt sehen sie sich an, wie man mit einer Kalaschnikow umgeht.“



Entschlossen, den Krieg als Krieg zu führen

Wenn P. spricht, hört man die Entschlossenheit, diesen Krieg als Krieg zu führen: „Wir brauchen keine fremden Soldaten hier, wir schaffen das. Aber wir brauchen die richtigen Waffen.“ In der Ukraine würden inzwischen alle verstehen, dass es gerade keine Chance für ein Ende des Krieges gebe.

Versteht P., der mitten im Krieg lebt, wenn Menschen anderswo auf der Welt sich Sorgen machen, dass dieser Krieg durch ein Eingreifen von außen noch viel verheerender werden könnte? „Es geht gar nicht darum, dass die Nato uns schützt“, erwidert er. „Wir schützen die Nato.“ Schon jetzt seien aus Russland viele Stimmen von Politikern zu hören, die darüber sprechen, auch das Baltikum anzugreifen oder Gebiete von Polen zu beanspruchen: „Jetzt, mitten in dem Krieg, den sie noch gegen uns führen.“

Igor Prudkov

Igor Prudkov war nicht wirklich überrascht, als er die entsetzlichen Bilder von den Leichen aus Butscha bei Kiew gesehen hat. Traurig ja, aber nicht überrascht: „Wir haben so etwas schon erwartet.“ Er habe einen Schulfreund, der direkt an der russischen Grenze lebt: „Wir wissen von ihm, dass er seit Kriegsbeginn sein Haus nicht mehr verlässt. Er bleibt die ganze Zeit im Keller und ernährt sich von trockenem Brot und Salzgurken.“



Einmal die Woche komme eine kurze Nachricht von ihm: „Nur deshalb wissen wir, dass er noch lebt.“ Außerdem gebe es schon lange unbestätigte Berichte von solchen Massakern. „Viele Leute haben Bekannte, die davon berichten.“ Nicht nur über Tote oder über Vergewaltigungen, sondern auch darüber, dass russische Soldaten einfach mitnehmen, was sie zu Hause gebrauchen können, wenn sie verschwinden: „Einmal sollen sie sogar eine gebrauchte Pfanne mitgenommen haben.“

Mit den Kriegsverbrechen der Vergangenheit nie auseinandergesetzt

Hat Prudkov, der Psychiater, eine Erklärung, wie Menschen unabhängig von der sonstigen Brutalität des Krieges zu solchen Verbrechen fähig sind? Es könne daran liegen, glaubt er, dass man sich in Russland noch nie mit den Verbrechen der eigenen Landsleute im Krieg auseinandergesetzt habe – weder nach dem Zweiten Weltkrieg noch nach den Kriegen in den vergangenen Jahrzehnten, von Tschetschenien bis Georgien: „Es ist einfacher zu leugnen, dass das passiert ist – dass es Fake ist, wie man heute sagt – als sich damit auseinanderzusetzen.“ Wenn man sich damit auseinandersetze, dann müsse man einräumen, dass man selbst „ein Teil davon ist“. Verdrängung hingegen funktioniere besser.

Gott sei Dank nicht Zeit genug nachzudenken

Prudkov selbst macht unterdessen vor allem „erst mal meine Arbeit“. Auch wenn es ihm schwer falle: „Natürlich schlafe ich nach wie vor schlecht. Es fällt schwer, sich zu konzentrieren. Aber trotzdem muss es ja gemacht werden.“ Und wenn er nicht arbeitet, beschäftigt er sich schon mit dem nächsten Transport. Nicht nur mit dem, den er gerade mit einer anderen Organisation auf den Weg gebracht hat. Auch in Gummersbach steht die nächste Liste, das Geld ist da und Apotheker Lars Lemmer hat die Lieferung schon bestellt. „Jetzt müssen wir nur noch genau besprechen, wie wir das in den nächsten Tagen machen“, sagt Prudkov. Manchmal helfe ihm das auch, so beschäftigt zu sein: So habe er nicht immer Zeit genug, über all das nachzudenken, was an ihn erwartbaren Nachrichten auf ihn einprasselt.





Dienstag, 29. März:

Dr. Vitaliy P.

Dr. Vitaliy P. möchte etwas loswerden, als er per Video-Telefonat auf dem Bildschirm des Handys von Igor Prudkovs erscheint: „Dieser Krieg kam nicht zufälligerweise. Und ich schäme mich, dass ich es nicht so wahrgenommen habe. Ich habe es gesehen, aber ich habe nichts getan.“

P. erzählt von einem Besuch bei einem Kumpel in Georgien: „Das war 2013. Er erzählte mir vom Krieg, den Russland 2008 gegen sein Land geführt hat. Er wollte mir Beweise zeigen für das, was damals passiert war.“ Er habe sie nicht sehen wollen, sagt P.: „Ich habe ihm gesagt: Ich glaube Dir das auch so.“ Und dann habe sein Freund einen Satz gesagt, der ihm sofort in den Ohren geklungen habe, als am 24. Februar um 5 Uhr der Angriff startete: „Ihr seid die nächsten.“



P. spricht von all den Kriegen und Fast-Kriegen, nicht nur von Moldawien, Abchasien, zweimal Tschetschenien und Südossetien. Nicht erst seit der Krim sei die Ukraine im Visier: „2003 gab es schon mal den Streit um die ukrainische Insel Tusla.“



Mediziner vermisst den Frühling

Der Chefarzt aus Charkiw, der seit Kriegsbeginn fast ununterbrochen in seiner Klinik ist und nur einmal nach Hause ging, um die Gasleitung zu reparieren, sieht müde aus. „Es ist nicht mal der Schlaf“, sagt er auf Nachfrage. „Es ist eher der Frühling.“ Am Wochenende haben Charkiw noch Schnee gelegen, jetzt sei der weg. „Ich möchte raus. Ich möchte meine Familie sehen.“ Seinen ältesten Sohn sieht er täglich. „Er ist im sechsten Studienjahr und steht kurz vor seinem Abschluss. Deshalb arbeitet er hier in der Klinik mit und hilft bei Operationen.“ Und wenn er dort eine Pause habe, lerne er und besuche online Vorlesungen. „Er kann viel besser Englisch als ich. Deshalb hilft er mir bei einer internationalen Konferenz zu Gefäßverletzungen im Krieg.“



Der Fernsehturm steht immer noch

Die Lage in der Stadt, erzählt P., habe sich kaum verändert. „Die Frontlinien um Charkiw sind nahezu gleich geblieben. Wir haben sie eher etwas zurückgedrängt.“ Auch der Fernsehturm stehe immer noch: „Er ist fast schon ein Symbol für unsere Widerstandsfähigkeit.“ Dafür gebe es mehr Bombeneinschläge. Die Zahl der zivilen Opfer steige. Als er von dem 13-jährigen Jungen erzählt, der vor einigen Tagen mit einer schweren Beinverletzung in sein Krankenhaus eingeliefert wurde, muss selbst Prudkov schlucken: „Er stand in der Schlange, um humanitäre Hilfe zu bekommen, als er von der Artillerie verletzt wurde.“ Mit Schwammpflastern, die in Prudkovs Transport steckten, habe er die Wunde des Jungen versorgen können.

Der Wille der Bevölkerung, meint der Arzt, werde dadurch nicht gebrochen. „Sie glauben, dass die Ukraine gewinnen kann.“ Sorgenvoll sei zwar der Blick über die nahe Grenze, wo inzwischen fast noch mehr Soldaten als vor dem Krieg zusammengezogen würden. Und sorgenvoll ist der Blick auf den Kalender: „Am 9. Mai wird Wladimir Putin in Moskau seine Parade zum Sieg über Nazi-Deutschland abhalten. Und dann wird er etwas vorzeigen wollen.



Haarschnitt in der Klinik

Hat der Chefarzt tatsächlich Zeit gefunden, sich die Haare schneiden zu lassen? P. lacht laut auf: „Ja, das wurde auch Zeit, das hat schon beim Operieren gestört.“ Die Klinik hat er aber auch dafür nicht verlassen. Die Frau eines Kollegen, erzählt P., sei Friseurin. Seit sie zu Hause ausgebombt worden seien, lebe die Familie in der Klinik.

Igor Prudkov:



Igor Prudkov ist längst nicht mehr der einzige aus dem Kreis seiner Schul- und Studienfreunde, der in Deutschland ist. „Viele sind inzwischen mit ihren Familien angekommen. Und alle sind begeistert über die Deutschen, die sie aufgenommen haben.“ Einen Freund von ihm, mit dem er zusammen aufgewachsen ist, hat es nach Düren verschlagen. „Am Wochenende habe ich ihn besucht. Zusammen mit meiner Enkelin und seinen Kindern war ich sogar im Zoo.“



Ablenkung nicht nur für die Kinder

Ablenkung könnten alle gebrauchen, vor allem die Kinder. „Fast alle haben Bombenangriffe erlebt und haben in Kellern gesessen, bevor sie flüchten konnten“, erzählt Prudkov. Darüber reden wolle aber kaum einer. „Die meisten der Erwachsenen sind mehr damit beschäftigt, sich Arbeit zu besorgen. Sie wollen nicht nur herumsitzen.“ Und vielen, mehr als der Hälfte bestimmt, sei das auch schon gelungen. Je länger der Krieg dauere, umso mehr Menschen würden sich hier einleben, vermutet er. „Das wäre schlecht für die Ukraine, aber gut für Deutschland.“ Denn seine Landsleute seien oft gut ausgebildet.



Ein Freund wurde auf Russisch angepöbelt

Spürt Prudkov etwas von Animositäten unter Russen und Ukrainern? „Ja“, sagt er, „es gibt die Beispiele. Ein Freund hat erzählt, wie er von einer Frau auf Russisch angepöbelt worden sei, was er denn hier wolle.“ Prudkov kann das einfach nicht verstehen. Viele hätten offenbar verdrängt, wie die Vergangenheit in der Sowjetunion, die Putin nun wieder als Zukunft heraufbeschwöre, gewesen sei. „In Russland gibt es wirklich fast keine Familie, die nicht etwa ein Familienmitglied durch den Gulag verloren hat.“ Wie man diese Erinnerungen verdrängen und glorifizieren könne, sei ihm schleierhaft.



Lieber kümmert sich Prudkov aber um die Hilfe für seine Landsleute – hier und dort. „Fast täglich kommen Anrufe von Freunden, die es geschafft haben“, sagt er. Auch Männer sind darunter, meist nicht mehr im wehrfähigen Alter. Bleiben die anderen freiwillig? Prudkov überlegt: „Seien wir ehrlich: 70 Prozent bleiben freiwillig. Aber es gibt eben auch 20 bis 30 Prozent, die bleiben nur, weil sie müssen.“ Auch das, sagt der Arzt, sei aber nichts, was man jemandem übelnehmen könne: „Es ist schließlich ein Krieg. Man kann darin sterben.“