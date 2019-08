Einsatz auf A4: Fahrer bei Unfall schwer verletzt – Auto brennt aus

Reichshof -

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 4 schwer verletzt worden. Die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass sich der Unfall an der Anschlussstelle Reichshof in Fahrtrichtung Olpe ereignete.

Polizei und Feuerwehr sind zur Stunde im Einsatz. Die Feuerwehr bekämpft Flammen, da das Auto Feuer fing und ausgebrannt ist.

Der Fahrer wurde nach ersten Angaben aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang, viele Details sind noch nicht bekannt. An der Unfallstelle auf der A4 kommt es zu Verzögerungen und Stau. (mab/red)

Weiter Informationen in Kürze