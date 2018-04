Engelskirchener Künstler: Christoph Steeger setzt Werk und Betrachter in Bewegung

Engelskirchen -

Kunst zum Leben erwecken – dies können die Besucher bei der Ausstellung der kinetischen Objekte von Christoph Steeger in Engelskirchen. Es ist ungewöhnlich, was Steeger in der Eingangshalle des Rathauses zeigt: Jedes Stück in der Sammlung seiner Kunstwerke von 1983 bis ins Jahr 2018 ist auf irgendeine Art beweglich.

Zu entdecken gibt es viel: die „betrunkene Flasche“, eine zu einem Gefäß geformte Eisenfeder, die sich hin- und herbewegt, wenn man sie berührt, als wäre sie betrunken. Ein Gebilde aus Pfauenfedern und dünnen Metallstangen, das angepustet werden kann. Und eine auf Knopfdruck aufblasbare, kürbisähnliche Figur.

Für Christoph Steeger ist es ein Heimspiel, er wurde 1962 in Engelskirchen geboren. Nach vielen Jahren in Köln lebt er heute in Krälingen bei Altenahr in der Eifel. Der Künstler erklärt: „Ich habe Freude an der Bewegung, denn Bewegung steckt in allem, was wir tun. Deshalb mache ich auch Kunst, die sich bewegt.“ Und deshalb gefalle es ihm auch so, wenn die Besucher selbst aktiv werden: Dass sie sich bewegen, um die Objekte in Bewegung zu bringen. Bewegte Bilder sind aber auch in einem anderen Sinn sein Metier.

Steeger hat viel als Bühnen- und Szenenbildner oder Requisiteur gearbeitet, auch bei Kino- und Fernsehproduktionen wie „Der Schuh des Manitu“. In den 1990er Jahren trat er mit ersten Inszenierungen und Ausstellungen mit kinetischen Objekten hervor, unter anderem im Kunstpalast Düsseldorf.

Sein ältestes Stück, ein Holzkopf der auf Knopfdruck die Zunge herausstreckt, sei eine ironische Selbstdarstellung, verrät Steeger: „Das Leben spielt meistens nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber wenn man darüber lacht und sich selbst die Zunge rausstreckt anstatt sich zu ärgern, hat man alles richtig gemacht.“

Die Ausstellung kann noch bis zum 12. Mai im Rathaus besucht werden.