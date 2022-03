Erinnerungen an das Filzland: Oberbergerin aus Kirgisistan erzählt von ihrer Kunst

Werden in Kirgisien denn heute noch viele Jurten gebaut ? „Oh ja!“ versichert Cholpon Demuth-Osmonalieva. Die traditionellen Zelte dienen aber inzwischen weniger als Behausung für die Halbnomaden, die mit ihren Schafen den Sommer auf den Weiden verbringen. Sondern es sei Trend, sich eine Jurte als Gartenhaus hinters Haus zu stellen. Auch als Hotelanlagen und auf Campingplätzen seien die Nomadenbehausungen aus Holz und Filz bei den Touristen äußerst beliebt. „Heute spielt Tourismus in Kirgisistan eine große Rolle. Es gibt zahlreiche Werkstätten von Künstlern und Designern, die mit der traditionellen Technik neue Wege gehen.“ Aber das sei nicht immer so gewesen.

Ihr Vater, der zu Sowjetzeiten als Kunsthandwerker in einem Kollektiv arbeitete, sei Vorreiter gewesen, als er nach 1990 zehn Jahre lang mühsam versuchte, Kunst, Handwerk und Tourismus zu verbinden. In dieser Zeit arbeitet er zusammen mit Cholpons Mutter und ihrer Oma sechs Jahre lang an einer besonders kunstvollen Jurte. Damit gewann er unter 1000 vorgestellten Jurten den ersten Preis bei einem Wettbewerb anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums des Nationalepos über den kirgisischen Volkshelden Manas. Dieser Erfolg brachte ihn und seine Frau zum ersten Mal ins Ausland, nach Amerika, wo die Jurte heute im Museum von San Diego zu sehen ist. (ms)