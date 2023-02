Dieringhausen – Karin Neuenhaus hat ihr Leben lang bereits mit großer Leidenschaft fotografiert. Auch an den Fotowettbewerben dieser Zeitung nahm sie in der Vergangenheit häufiger Teil und 2014 freute sie sich über den ersten Platz. Mit Beginn der Rente gesellte sich noch ein weiteres Hobby dazu: die Malerei. Mit großer Begeisterung habe sich ihre Mutter dann der Acrylmalerei gewidmet und besuchte unter anderem auch Kurse der Nümbrechter Kunstlehrerin Edith Blum und traf im privaten Rahmen Gleichgesinnte, um gemeinsam zu malen und sich auszutauschen. Bis zu ihrem Tod im November 2020 hat die 68-Jährige zahlreiche Kunstwerke geschaffen.

Dabei hat die Hobbymalerin ganz unterschiedliche Motive gewählt. Neben Landschaften und prägnanten Gebäuden und Ruinen aus dem Oberbergischen, malte sie auch gerne Tiere oder setzte sich mit Geschehnissen in der Welt auseinander. Unter anderem zählen Bilder Geflüchteter, die sich aneinander klammern oder ein Mann in New York, der sich am 11. September 2001 mit einem Taschentuch auf Mund und Nase gedrückt vor Asche und Staub schützen möchte, zu ihren markantesten Werken. Unabhängig vom Thema haben die Bilder aber eines gemeinsam: Neben den dunklen sind es vor allem die Farben Gelb, Grün und Orange, die dominieren. 145 dieser Acrylmalereien sind im Rahmen einer Benefizausstellung noch bis Samstag, 23. April, im Gemeindehaus der freien evangelischen Kirchengemeinde Dieringhausen, Zur Aggerhalle 13b, zu betrachten und auch gegen eine Spende zu erstehen.

Der gesamte Erlös solle an die Suppenküche in Dieringhausen gehen, wie Nina Neuenhaus-Otto erzählt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas hat sie die Ausstellung organisiert. „Es wäre im Sinne meiner Mutter, dass die Bilder in gute Hände kommen und wir den Erlös für den guten Zweck einsetzen“, ist sie sich sicher. Öffnungszeiten der Ausstellung: Freitag und Samstag, jeweils 11 bis 16 Uhr.