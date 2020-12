Müllenbach -

Noch nicht außer Lebensgefahr ist der 29-jährige Mann, der bei einer Explosion in Marienheide-Müllenbach schwerst verletzt worden ist. Er wird weiterhin in einer Dortmunder Spezialklinik versorgt.

Befragt werden konnte er noch nicht, weshalb sich die Polizei mit Mutmaßungen, was in der Doppelgarage gegen 17.40 Uhr am 1. Weihnachtsfeiertag explodierte, zurückhält. Auch habe man den Unglücksort noch nicht untersuchen könne, sagte Polizeisprecherin Monika Treutler.

Die Doppelgarage sei einsturzgefährdet, zur Ermittlung der Explosionsursache werde man einen Gutachter hinzuziehen.