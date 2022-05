Fahrrad-Demo: Mehr als 100 Oberberger radelten von Marienheide nach Gummersbach

Oberberg -

Am Samstag um 16 Uhr waren alle Fahrradfahrer längst in Gummersbach auf dem Steinmüllergelände angekommen. Mit gelben Warnwesten, Plakaten und Musik waren rund 115 Radfahrer, die an der Fahrrad-Demonstration für sichere Radwege in Oberberg teilgenommen hatten, weder zu übersehen noch zu überhören. „Wir sind hier, wir sind laut, damit die Stadt einen Radweg baut“, riefen sie im Chor. Bei der Kundgebung in der Kreisstadt machten sie auf die Problematik der vielen nicht vorhandenen oder noch sehr unsicheren Radwege aufmerksam.