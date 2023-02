Wipperfürth – Ein Schwelbrand im Filter der Biogasanlage eines Bauernhofs war in der Nacht zu Samstag der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr. Um 23.38 Uhr waren der Löschzug Stadtmitte und die Löschgruppe Thier der Freiwilligen Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften zu dem Hof nahe der Hansestadt ausgerückt. Die Holzpellets, die in der Anlage als Filter genutzt werden, waren aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Eine der größten Biogasanlagen der Region

Die Feuerwehr hatte den Schwelbrand schnell unter Kontrolle. „Auch, weil wir sehr schnell alarmiert wurden“, so Stadtbrandinspektor Thomas Lamsfuß am Brandort. Die Feuerwehr arbeitete mit Atemschutz und C-Rohr und löschte den Schwelbrand ab. Um an Löschwasser zu kommen, mussten die Einsatzkräfte einen rund 150 Meter entfernten Hydranten anzapfen. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden.

Rund 350 Haushalte werden von der Anlage mit Strom versorgt. Copyright: Lutz Blumberg

Die Biogasanlage auf dem Hof ist eine der größten in der Region. Rund 350 Haushalte werden von der Anlage mit Strom versorgt. Der Strom wird aus der Gülle von etwa 650 Kühen des Hofs gewonnen. (lb)