Lindlar – Das ganze Jahr über ist im Freilichtmuseum Lindlar jede Menge los. Was wichtig ist, was kommt und was war, haben wir hier in unserem Newsblog zum Freilichtmuseum zusammengefasst.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Neue Wanderausstellung über Schleimpilze ist ab dem 29. Oktober zu sehen

Sie zählen zu den merkwürdigsten Lebewesen, die es überhaupt gibt: Schleimpilze. Myxomyceten, so lautet der botanische Name, zählen weder zu den Tieren noch den Pflanzen, aber es sind auch keine Pilze. Vielmehr bilden Schleimpilze eine eigene Art mit vielen faszinierenden Eigenschaften.

Der Fotograf David Cornette beschäftigt sich seit Jahren mit den Schleimpilzen. Seine Fotos sind im Rahmen der Ausstellung „Schattenwelten“ im LVR-Freilichtmuseum Lindlar ausgestellt. Die Wanderausstellung ist ab Samstag, 29. Oktober, geöffnet, sie ist bis zum 12. März 2023 im Museum zu sehen. (cor)

Museum bietet Kinderspiele – Zeitzeugen gesucht

Jetzt will das Museum das Angebot an historischen Spielen und Spielgeräten ausbauen und sucht dazu Zeitzeugen. Welche Spiele haben Sie in ihrer Kindheit gespielt? Erinnern Sie sich an bestimmte Spielgeräte? Oder besitzen Sie noch alte Fotos von spielenden Kindern?

Kontakt zum LVR-Freilichtmuseum unter der E-Mail-Adresse marie.kramm@lvr.de oder unter der Telefonnummer 0 22 66/90 10 13 9.

Dass die Holzspielzeuge auch heute noch Spaß machen, wird auf den Großveranstaltungen bereits getestet: So hatten die Kinder ihre helle Freude, als sie einige Holzspielzeuge aus der Scheune des Museums testen konnten: den Hula-Hoop-Reifen um die Hüfte kreisen lassen oder mit dem Holzpferdchen laufen und auf Stelzen jonglieren.

Erntedankgesteck im Freilichtmuseum. (Archivbild) Copyright: Gies

Die Historie im Bergischen Land hat aber noch eine Menge an traditionellen Spielaktivitäten mehr zu bieten: Das mit Kreide auf die Straße aufgemalte Spiel „Hüpfekästchen“ etwa, bei dem die Kinder in den abgesteckten Zahlenfeldern ein- oder zweibeinig hüpfen.

Auch das Kinderspiel „Gummitwist“, bei dem ein etwa drei Meter langes Gummiband um die Beine von zwei Teilnehmern gespannt wird, während ein dritter zwischen dem Band geschickt zu springen hat, war und ist in unserer Heimat weit verbreitet.

Wer sich an solche oder weitere Spiele erinnert und historisches Fotomaterial sowie Anekdoten rund um diese Aktivitäten in der eignen Kindheit hat, kann beim LVR-Freilichtmuseum in Lindlar melden (siehe Kontakt rechts). (ds)

Neue, virtuelle Ausstellung zu Mode und Nachhaltigkeit

Die Digitalausstellung „Verflixt und zugenäht – Wege zu einem bewussteren Kleidungskonsum“ ist jetzt neu über die Seite des Freilichtmuseums Lindlar zu sehen. Es ist eine multimediale Präsentation rund um Wegwerfmode und Ressourcenverbrauch.

Und es ist die erste Lindlarer Ausstellung, die ausschließlich auf dem Bildschirm zu sehen sein wird.

Thematisch dockt die Sammlung an den Müllershammer im Museum an, eine Mühle zum Recycling von Kleidern aus dem 19. Jahrhundert. Die zugehörige Ausstellung „Textile Wege“ ist im Lingenbacher Tal längst zur Dauerausstellung geworden und informiert über die damals hochgefährliche Arbeit am Reißwolf.

Die neue digitale Ausstellung ist für Smartphones optimiert. Sie läuft flüssig, sofern man sich die App CoSpacesEdu installiert. Die Anwendung funktioniert auch in einer Browser-Version, die jedoch ein wenig holprig ist, wenn man mit Cursor und Maus navigiert.

In der Ausstellung begleitet ein bunter Papagei die Nutzenden durch vier Räume. Hier wird Beispiel verraten, dass man aus Ananasfasern sehr wohl ein Hemd nähen könnte, dass die momentane Organisation der Altkleidersammlung vor allem für die Umwelt problematisch ist und welche Details bereits der eingenähte Pflegehinweis erkennen lässt.

Die Postkutsche auf dem Bauernmarkt. (Archivbild) Copyright: Schmitz

Die Informationen eigenen sich für Schulkassen, die im Rahmen des Unterrichts eine Form suchen, allgemeine Hintergründe zu Mode, der Industrie dahinter und von internationalen Zusammenhängen zu vermitteln. Eine tatsächliche Digitalausstellung, die auch Bezug auf den Müllershammer oder die Region nimmt, dürfen die Nutzenden nicht erwarten.

Den Link gibt es auf der Homepage des LVR-Freilichtmuseums. Zum „Textiltag“ des Museums am Sonntag, 18. September, will der LVR erste Rückmeldungen dazu einholen, welche Informationen die Besucher erreicht haben, welche Aspekte besonders oft angeklickt wurden und wie die grundsätzliche Resonanz auf die Digitalausstellung ist.

Die Öffnungszeiten in den Sommermonaten

Seit dem 1. März gelten im Freilichtmuseum Lindlar wieder die erweiterten Öffnungszeiten in der Museumssaison: Das Museum hat dann immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.