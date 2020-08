Gummersbach -

„Die Beschäftigten in der Pflege sind enttäuscht. Was nützt uns Applaus, wenn die Versprechen der Politik nicht eingehalten werden!“ Stefan Mazari, Betriebsratsvorsitzender am Klinikum Oberberg, bringt auf den Punkt, was viele seiner Kollegen wütend macht. 827 Unterschriften von Beschäftigten haben Mitglieder der Gewerkschaft Verdi in den vergangenen zwei Wochen vor allem an den Standorten Gummersbach und Marienheide gesammelt und am Montag der Geschäftsführung übergeben.