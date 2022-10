Großprojekt in Gummersbach: Neubau auf unbequemem Grund

Gummersbach -

Die größte und schwerste Überraschung wiegt etwa zwölf Tonnen und liegt heute vor der Pforte der Gummersbacher Kirche St. Franziskus. „Das Härteste, was das Bergische zu bieten hat: Daran zerbricht jeder Meißel“, sagt Peter Rothausen. Der Chef des Caritas-Verbandes ist aufgeregt. Eine feierliche Grundsteinlegung hat es nicht gegeben, ein Richtfest wurde abgesagt. Jetzt, am vergangenen Sonntag, aber will Oberbergs Caritas bei einem Baustellenfest endlich allen zeigen, woran sie seit dem September 2020 arbeitet und wofür sie auch drei Riesen-Findlinge aus dem Weg geschafft hat.