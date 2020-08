Die Gesundheitskasse AOK wird ihren Unternehmensstandort an der Gummersbacher Moltkestraße aufgeben und zieht in einen neuen Standort um.

Doch ein dritter großer Leerstand eines Bürogebäudes wird nicht drohen.

Denn Bürgermeister Frank Helmenstein hat bereits einen Blick auf die AOK-Immobilie geworfen, die in Sichtweite des Rathauses liegt.

Gummersbach -

Die Gesundheitskasse AOK wird ihren Unternehmensstandort an der Gummersbacher Moltkestraße aufgeben und nur noch mit den publikumsrelevanten Bereichen an einen neuen Standort innerhalb von Gummersbach umziehen. Andere Abteilungen sollen an zentraler Stelle innerhalb des Rheinlands zusammengeführt werden. Das hat der stellvertretende Regionaldirektor der AOK, Ralf Laflör, bestätigt.