Gutscheine und Geschenke-Umtausch: Volle Geschäfte in Gummersbach nach Weihnachten

Gummersbach -

Alle Jahre wieder: Kaum sind die Weihnachtstage vorbei, machen sich viele Menschen auf den Weg in die Geschäfte, um ungeliebte Geschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen. Letztere waren dieses Jahr besonders beliebt, wie viele Geschäftsinhaber beobachtet haben. „Wir haben festgestellt, dass die Menschen mehr Gutscheine gekauft haben als in den vergangenen Jahren“, sagt Bernd Muchow, Center-Manager im Forum Gummersbach. Dass sich das Kaufverhalten geändert habe, erkenne man außerdem daran, dass weniger Geschenke umgetauscht werden. „Scheinbar wird mittlerweile bewusster und gezielter gekauft“, vermutet Muchow. Durch Gutscheingeschenke überlasse man den Beschenkten selbst die Wahl des passenden Präsents und liege mit seiner eigenen Auswahl seltener daneben.

Außerdem: Gutscheine sind nicht gleich Gutscheine. Im Forum haben die Besucher beispielsweise nicht nur die Möglichkeit, diese in den einzelnen Geschäften zu kaufen, sondern können auch den Center-Gutschein erwerben, der in allen Geschäften im Forum eingelöst werden kann. Auch die Stadt bietet einen solchen Gutschein an. Mit dem Heimat-Gutschein kann man bei vielen lokalen Händlern in Gummersbach einkaufen – und das wird heute immer wichtiger. Viele Einzelhändler haben zunehmend mit der Konkurrenz der Internets zu kämpfen, besonders in der Weihnachtszeit.

Umtausch als problematisch

Anette Janesch ist Inhaberin des Modegeschäfts „Schmuck und Farbe“ an der Kaiserstraße. Neben dem Online-Handel sieht sie ein großes Problem auch in der steigenden Zahl der Ware, die in den Geschäften zurückgegeben wird. Diese werden dann oftmals zu Sonderpreisen angeboten und das stehe dem gezielten Kauf von hochwertiger Ware natürlich gegenüber, betont sie. Gutscheine wurden auch bei ihr einige gekauft – Janesch macht aber vor allem im Sommer Umsatz. „Viele Leute kaufen an Weihnachten eher technische Dinge, beispielsweise HiFi-Anlagen“, sagt sie.

Aber auch in Elektrofachgeschäften ist das Gutscheingeschäft längst ein fester Bestandteil an Weihnachten. Bei Saturn beobachte man das schon eine ganze Weile, heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle in Ingolstadt. Der Umtausch sei auch hier stark zurückgegangen.

Seit Weihnachten Geschäft nicht mehr leer gewesen

Anders sieht es im Juweliergeschäft von Sebastian Zapp aus. „Dieses Jahr lief unser Geschäft deutlich besser als im Vorjahr“, sagt er. Die Kunden, die zu ihm in das Geschäft kommen, kaufen eher selten Gutscheine. Dafür läuft bei ihm seit Donnerstag das Umtauschgeschäft. „Die Leute kommen vor allem, um die Ringgröße anpassen und um Armbänder verlängern oder kürzen zu lassen“, sagt er. Seit Weihnachten sei sein Geschäft nicht einmal leer gewesen und alle Mitarbeiter seien im Dauereinsatz. Und ohne Internet geht es auch hier nicht. Auch im Netz bietet er seine Produkte zum Kauf an. Zwei Angestellte kümmern sich täglich um alle Bestellungen, die online aufgegeben werden.

In den nächsten Tagen rechnen noch viele Geschäfte mit einem ordentlichen Andrang und haben sich entsprechend vorbereitet. Der Umsatz beim Weihnachtsgeschäft sei in den einzelnen Geschäften – zumindest im Forum – auf dem Vorjahresniveau gewesen, sagt Muchow. In der Adventszeit habe es zwischenzeitlich zwar einen kurzen Einbruch gegeben, der Grund dafür sei allerdings simpel: „Viele Menschen haben ihre Geschenke mal wieder auf den letzten Drücker gekauft“, erklärt er. Sogar an Heiligabend sei vormittags noch viel Betrieb in der Stadt gewesen.