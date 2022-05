Wiehl -

Es soll der Anfang vom Ende der unendlichen Geschichte sein: Am Dienstag hat der Wiehler Rat in einer Sondersitzung darüber zu entscheiden, was aus dem Bonhoeffer-Gymnasium wird. Die Stadtverwaltung hat drei verschiedene Neubauvarianten eingehend prüfen lassen. Am Ende hat sie sich für einen Favoriten entschieden und legt diesen nun als Beschlussvorschlag auf den Tisch. Demnach soll der seit 2019 vorliegende Wettbewerbsentwurf doch verwirklicht werden.