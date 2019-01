Haus der Geschichte in Müllenbach: Das Museum war 20 Jahre lang das Aushängeschild

Müllenbach -

Die Initiatoren des „Haus der Geschichten“ machten zum Konzept, was im Dorf ohnehin schon seit Jahrhunderten geschah. Geschichten aus längst vergangenen Tagen wurden von den Stammtischen in museale Umgebung hinübergerettet. Nach 20 Jahren ist damit Schluss: Am Silvestertag werden die letzten Geschichten im „Haus der Geschichten“ erzählt.

Als der Schriftsteller Harry Böseke und seine Frau Heidi das alte Schieferhaus im Jahr 1998 gekauft hatten, waren viele Wirtschaften im alten Schützendorf bereits Geschichte. Auch darum ging es den Machern: Ein Stück Alt-Müllenbach lebendig zu halten. Die Anekdötchen, die Dorfbewohner früher am Kneipentresen austauschten, zu überliefern. Und das ganze in einer Umgebung aus fast vergessenen Tagen.

Das Haus der Geschichte schrieb eigene Geschichte

Eigentlich hatten die Bösekes das hundert Jahre alte Kaufmannshaus mit seinen grünen Läden gekauft, um es zu bewohnen. Doch je tiefer Harry Böseke in die Geschichte des Gebäudes eintauchte, desto mehr wuchs sein Wunsch, den Menschen Vergangenheit zu vermitteln, berichtete er seinerzeit: „Ich möchte das Bewusstsein erhalten für die Industrie, die das Bergische geprägt hat.“

Nachdem Böseke die Idee seines kleinen Museums für Alltagskultur im Ort publik gemacht hatte, zogen viele Bewohner mit. Einige Männer packten tatkräftig mit an, um das damals schon hundert Jahre alte Kaufmannshaus an der Graf-Albert-Straße einzurichten. Zu ihnen gehörten der Maler und Grafiker Hans Lambach und der Heimathistoriker Manfred Berges. Andere Müllenbacher kramten aus Kellern und von Dachböden Altertümchen hervor und stellten sie ihrem neuen Museum zur Verfügung. So fanden unter anderem eine alte Kaufmannswaage und ein Holzregal mit vielen kleinen Schubladen und offenen Fächern ihren Weg in das 50er-Jahre-Ladenlokal des „Hauses der Geschichten“. Das war nur einer von mehreren Räumen, die Böseke und Mitstreiter einrichteten. In anderen Zimmern zogen eine alte Landarztpraxis ein, ein Steinbruchkontor, eine Waschküche und eine Fuhrmannskneipe. Auch das „Bergische Café“ wurde ganz im Stil der guten alten Zeit eingerichtet. Stühle, Tisch und Schrank wurden ebenso gesammelt wie das cremefarbene Kaffeeservice mit Goldrand.

Schnell sprach sich weit über die Grenzen Oberbergs herum, dass sich ein Besuch im „Haus der Geschichten“ lohnt. Der Schriftsteller Harry Böseke, zu dieser Zeit Landesvorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftsteller, ließ seine guten Kontakte spielen. So kamen bereits in den Anfangsjahren des Hauses namhafte Gäste nach Müllenbach, wie der Lyriker und Böll-Preisträger Jürgen Becker, der WDR-Regisseur Klaus Mehrländer und der Jugendbuch-Preisträger Klas Ewert Everwyn. Viele folgten.

Ursprung des Bücherdorfes

Das „Haus der Geschichten“ war Keimzelle für das Bücherdorf. Im Jahr 2002 feierte Müllenbach sein erstes Bücherfest unter dem Motto „A – wie Autorinnen, Autoren, Archive“. Tausende Besucher von nah und fern feierten bei den Folgeveranstaltungen mit. Monatlich öffneten gegenüber des Hauses zudem Antiquariate.

Im Juni 2015 starb Harry Böseke mit nur 65 Jahren. Die Bücherfestreihe hatte es im Sommer zuvor bis zum 13. Buchstaben des Alphabets geschafft – nach „Märchen, Mythen, Müllenbach“ war Schluss. Mit Böseke fehlten dem Fest wie auch dem Haus der so wichtige Motor. Dem Förderverein des „Hauses der Geschichten“ gelang es trotz großer Anstrengungen und guter Ideen nicht, das Museum fortzuführen. Letztlich scheiterte der Weiterbetrieb an einer Finanzierung. Seine Zukunft sucht der Förderverein im benachbarten alten Pfarrhaus, das die evangelische Kirche zum Gemeindehaus umfunktioniert hat. Dort sollen einige Veranstaltungen fortgeführt werden, Treffen ist wie bisher sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Der neue Eigentümer des „Hauses der Geschichten“ hat angekündigt, das geschichtsträchtige Gebäude erhalten zu wollen, als Wohnhaus.

Am Silvestertagöffnet das Haus der Geschichten ab 17 Uhr ein letztes Mal für alle Interessierten. Ab Januar wird ausgeräumt: Die Leihgeber der Ausstellungsstücke können sonntags ihre Sachen abholen, im Februar soll ein Flohmarkt für die Reststücke stattfinden.