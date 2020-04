Herz-Jesu-Krankenhaus Lindlar: Umbau geht weiter – Verzögerungen nicht ausgeschlossen

Der Investor HKM aus Leverkusen baut das ehemalige, eineinhalb Hektar große Lindlarer Krankenhausgelände um. 47 Eigentumswohnungen werden gebaut, im Ex-Bettenhaus entstehen 30 altengerechte, barrierefreie Wohnungen, außerdem sollen zwei Demenz-Wohngemeinschaften, eine Tagespflege und ein ambulanter Pflegedienst unterkommen. Erweitert wird as Ärztehaus an der Hauptstraße. Insgesamt will HKM nach eigenen Angaben am Standort über 30 Millionen Euro investieren, über 100 Arbeitsplätze sollen entstehen. (cor)