Improvisationstheater Requisit: Ex-Drogenabhängige spielen in Gummersbach Theater

Gummersbach -

Was auf der Bühne im ersten Moment lustig wirkt, hat einen ernsten Hintergrund: Im Rahmen der Sucht- und Drogenprävention gastierte für zwei Tage das Improvisationstheater Requisit aus Hattersheim am Main am Gummersbacher Lindengymnasium. Bis auf die Leiterin der Theatergruppe, Nora Staeger, sind die Mitglieder ehemalige Abhängige. „Nach dem Theaterstück stehen die Darsteller für Gespräche mit den Schülern bereit“, fasst Staeger, Diplom- und Theaterpädagogin, das Ziel zusammen. „Sie erzählen ihre eigene Geschichte, um so die Jugendlichen für das Thema Sucht zu sensibilisieren und ihnen zu vermitteln, was Sucht alles sein kann und wie sie entsteht.“

Nicht nur Spaß: Nach der Aufführung ging es in Kleingruppengesprächen um das Thema Abhängigkeit. Joachim Gies Foto: