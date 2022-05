Inklusives Projekt: Café Anne bleibt geschlossen

Wipperfürth -

Das Gitter an der Tür ist heruntergelassen. Vor einer Woche hat das „Café Anne“ an der Marktstraße endgültig geschlossen. „Es hat am Geld gelegen“, sagt Anne Dreger vom Verein A-Z Oberberg, dem Träger des Cafés. Der Verein bietet Betreutes Wohnen an, die Klienten konnten stundenweise im Café aushelfen und die beiden angestellten Mitarbeiterinnen unterstützen.

Letztendlich habe man nicht genug Umsatz generieren können, so dass auch der Steuerberater zur Schließung geraten habe, sagt Dreger. Der Verein betreibe auch das Testzentrum auf der Unteren Straße, „mit den Einnahmen daraus haben wir das Café finanziert“. Die beiden Mitarbeiterinnen hätten noch einen Vertrag bis Monatsende. „Am meisten schmerzt mich, dass unseren Klienten jetzt eine wichtige Anlaufstelle fehlt“, sagt Dreger.

Die Corona-Pandemie mit monatelangem Lockdown und die gestiegenen Lebensmittelpreise hätten ebenfalls zum finanziellen Scheitern beigetragen, so Dreger. „Wir hätten jetzt die Preise erhöhen müssen“, sagt sie. Das Café konnte erst mit monatelanger Verzögerung im Juni 2021 eröffnen. Eine Spendenaufruf bei heimischen Firmen, das Café, das sich in erster Linie als ein Sozialprojekt verstehe, zu unterstützen, habe null Euro eingebracht, Fördermittel habe es keine gegeben, „weil wir nirgendwo reinpassen“.

Spendenaufruf blieb ohne Erfolg

Das Café war nur donnerstags bis sonntags geöffnet. War das Teil der Probleme? „Die Miete macht nur einen kleinen Teil der Unkosten aus, das Hauptproblem waren die Personalkosten. Längere Öffnungszeiten bedeuten auch höhere Ausgaben für Personal“, sagt Dreger.

Das gescheiterte Café-Projekt habe nicht nur finanzielle Spuren hinterlassen, „wir sind auch emotional erschöpft. Und wir sind nur ein kleiner Verein.“ Der Mietvertrag für das Café in der Marktstraße läuft weiter, und so hofft Anne Dreger, dass sich ein Nachfolger findet, der mehr finanziellen Erfolg hat als das „Café Anne“ und der Vorgänger, das Lenz Café und Deli. (cor)