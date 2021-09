Ins Maisfeld gestürtzt: 31-Jähriger nach Motorradunfall in Gummersbach schwerverletzt

Radevormwald -

In einer langgezogenen Linkskurve ist ein 31-jähriger Motorradfahrer am vergangenen Freitag (17. September) von der Fahrbahn abgekommen. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Sturz ins Maisfeld

Gegen 23:30 Uhr fuhr der Schwelmer auf seiner Suzuki auf der B483 in Richtung Schwelm. Im Bereich der Ortschaft Vogelshaus, in einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Der 31-Jährige stürzte, rutschte in ein angrenzendes Maisfeld und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.