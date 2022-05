Jubelhochzeit in Loope: Zwei Löwen, die zusammenpassen

Loope -

„Wir haben oft zur gleichen Zeit genau dieselben Gedanken. Wir sind beide Sternzeichen Löwe – das passt“, verrät Oswald Dahl schmunzelnd. Seit 1960 passt es perfekt, denn damals sahen sich die jungen Leute jeden Tag in Loope auf dem Weg zur Arbeit. Christine Dahl arbeitete als Verkäuferin in einem Tante-Emma-Laden, Oswald Dahl, gelernter Maurer, kaufte dort ab und zu ein kleines Frühstück. Eines Tages lud der begeisterte Fußballer im TuS Marialinden das junge Mädchen zu einem Spiel ein und ab Sommer 1960 waren sie ein Paar.



Die Jubilare Ein großer Wunsch wäre ein Tag im Kölner Zoo, am liebsten im Frühjahr, wenn es viele Tierkinder gibt. Die besten Eigenschaften der Jubilarin: Sie ist immer für ihren Mann da und hat ihn jederzeit unterstützt. Die beste Eigenschaft des Jubilars: Er ist fürsorglich und hilfsbereit und der perfekte Ehemann. (kpo)

Ihre Eltern waren auf der ganzen Linie mit der Verbindung einverstanden, doch als die jungen Leute heiraten wollte, funkte unverhofft das Jugendamt dazwischen. Beide waren schließlich noch nicht volljährig. „Wir mussten nach Lindlar zum Amtsgericht und unter anderem belegen, dass wir eine Wohnung in Aussicht haben“, erinnert sich Oswald Dahl.

Schon die Silberhochzeit haben sie groß gefeiert, jetzt sind Nachbarn und Freunde erneut zum Anstoßen eingeladen. Joachim Gies Foto:

Diese Wohnung im Haus seiner Eltern bezog das Paar nach der Trauung am Overather Standesamt und der kirchlichen Hochzeit in St. Mariä Heimsuchung Marialinden. Und in dieser Wohnung kamen die beiden Söhne, Stefan und Ralf, als Hausgeburten zur Welt. Ungewöhnlich für die Zeit, stand Oswald Dahl seiner Frau als Unterstützung der Hebamme die ganze Zeit während der Geburten zur Seite und sagt rückblickend: „Für mich war das eine Selbstverständlichkeit.“ Diese bedingungslose gegenseitige Unterstützung definieren beide Ehepartner bis heute als das Geheimnis ihrer Ehe. Denn Christine Dahl unterstützte ihren Mann nach dem Umzug nach Marialinden in den 25 Jahren als Trainer der Fußballmannschaften im dortigen TuS.

„Eines Tages entdeckten wir ein Leben außerhalb des Fußballs“, erinnert sich Oswald Dahl, während seine Frau von Wanderungen in den Bergen rund ums Zillertal und Radtouren am Rhein mit den Enkeln berichtet – bei denen sie sich auch schon mal kleinere Rennen lieferten. Fünf Enkel gibt es inzwischen sowie eine Urenkelin, mit denen das Paar gerne seine Zeit verbringt. „Unsere Familie ist immer für uns da“, sagen die Jubilare, die zudem viele Jahre im Kirchenchor Marialinden aktiv waren, voller Stolz.

Seit 2006 lebt das Paar wieder in Oswald Dahls Elternhaus in Loope, wo nun auch die Diamanthochzeit mit Nachbarn und Freunden gefeiert wird, und kümmert sich liebevoll um den bunt blühenden Garten.