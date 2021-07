Kanalanschluss fehlt: In Wipperfürth muss ein WC-Container umziehen

Wipperfürth -

Wie geplant, wurde am Mittwochmorgen ein Toilettencontainer mit einem barrierefreien WC auf dem Marktplatz abgeladen. Das hatte die Stadtverwaltung bereits am Dienstag angekündigt (wir berichteten). Doch wie sich herausstellte, ist der Standort an der Stützmauer nicht geeignet, denn dort fehlt der Kanalanschluss für Schmutzwasser. Das war der Verwaltung allerdings zu spät aufgefallen.

Doch zum Glück gibt es eine Alternative. Am Donnerstag soll der Bauhof den Container in den Innenhof des Rathauses verfrachten, der über einen Torbogen von der Marktstraße aus zugänglich ist. „Dort haben wir alle nötigen Anschlüsse, Wasser, Kanal und Strom“, erklärte Björn Unterstenhöfer, der Leiter des Ordnungsamtes. Wie berichtet, soll der Container als Übergangslösung dienen, bis voraussichtlich Ende 2022 ein stationäres barrierefreies WC in Betrieb gehen kann - ebenfalls im Innenhof des Rathauses.

Zwischenlösung bis Ende 2022

Maria Lamsfuß ist Vorsitzende des Inklusionsbeirates. Die Panne mit dem falschen Standort sei zwar schade, aber nicht weiter schlimm. Hauptsache sei, dass es endlich ein barrierefreies WC am Marktplatz gebe. Der Beirat hatte dafür jahrelang gekämpft. „Und die Stadt hat sich jetzt wirklich dafür ins Zeug gelegt“, lobte Lamsfuß. Die Toilette steht allen Menschen offen.