Kein Karneval im Zelt und in der Halle: Alle Sitzungen in Lindlar sind abgesagt

Lindlar/Frielingsdorf -

Die Damen- und Herrensitzung in Lindlar und auch der Sitzungskarneval in Frielingsdorf sind endgültig abgesagt. Nach den gestrigen Entwicklungen in ganz NRW haben die Karnevalisten in der Gemeinde die Konsequenzen gezogen.

Lindlar

In Lindlar sind die für Januar geplanten Sitzung der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (KG) gestrichen. Am Mittwochnachmittag bestätigte Präsident Philip Caucal unserer Zeitung, dass sämtliche Damen- und auch die Herrensitzung abgesagt werden. Vier Damensitzungen und eine Herrenveranstaltung waren vorbereitet. Sämtliche Karten behalten ihre Gültigkeit für 2023, so Caucal.

Die KG stellte zudem klar, dass durch das Land NRW keine Veranstaltungen abgesagt wurden. Demnach seien alle Sitzungen nach der jeweils geltenden Coronaschutzverordnung möglich. „Nach aktuellem Stand dürften wir etwa 1300 Personen in unser Zelt lassen, was uns aber die Veranstaltungen nicht mehr kostendeckend durchführen lässt“, so Caucal. Der Vorstand der KG habe deshalb entschieden, abzusagen und sich um Hilfe aus dem Sonderfonds für Kulturveranstaltungen zu bewerben. Damit sollen vor allem die Kosten abgefedert werden, die durch die gebuchten Künstler auf den Verein zukommen könnten. „Wir haben bis zum Schluss um unsere geliebten Sitzungen gekämpft, aber die Gesundheit ist das höchste Gut“, betont Caucal und appelliert an alle Jecken sich impfen zu lassen.

Frielingsdorf

In Frielingsdorf wird es auch keinen Sitzungskarneval geben. „Kein Mütterkaffee, keine Kajuja, keine Kindersitzung und keine Karneval mit der Feuerwehr“, sagt Michael Frangenberg, Vorsitzender des KV Fenke. In der Scheelbachhalle könne in dieser Session nicht gefeiert werden. Abgesagt wurde auch die „Absolut-jeck-Party“ der Fenker Narren. Die Entscheidung sei schmerzlich, aber eine Sache der Vernunft. (sfl/cor)