Klimastreik in Lindlar: Weltgruppe demonstriert auf dem Marktplatz

Lindlar -

Kurzfristig hatte sich die Lindlarer Eine-Welt-Gruppe entschieden, zum Klima-Aktionstag am Freitag eine eigene Kundgebung auf die Beine zu stellen.



Sie waren einem Aufruf der Bewegung Fridays For Future gefolgt, die am Freitag zum gloabeln Klimastreik aufgerufen hatte.

Rund zehn Personen nahmen an der Kundgebung teil und mahnten, dass man auch angesichts von Corona und dem Krieg in der Ukraine das Problem des Klimawandels nicht vergessen dürfe.



„Die Vorlaufzeit war sehr knapp“, sagt Iris Röttgen-Remshagen, die Sprecherin der Gruppe. „Andernfalls hätten sicher auch Schülerinnen und Schüler an der Demo teilgenommen.“



Als nächstes will die Initiative in Lindlar eine eigene „Parents for future“-Gruppe gründen. (cor)