Kluge Köpfe: Nürmbrechts 1,0er-Abiturienten erfüllen sich Kindheits-Berufswünsche

Nürmbrecht -

Am Homburgischen Gymnasium Nümbrecht haben sie ihren Abschluss mit der Traumnote 1,0 bestanden: Ben Karsten, Noa Pottgießer und Anna-Lena Becher sind die Jahrgangsbesten, und wohin ihr Weg sie jetzt führen soll, wissen sie schon ganz genau.

Abi mit 1,0er-Schnitt: 18-Jähriger will Fluglotse werden

Für Ben Karsten steht schon seit Kindheitstagen sein Berufswunsch fest: Fluglotse. Voraussichtlich im Herbst beginnt er das duale Studium, das drei bis vier Jahre dauert. Bis dahin will der 18-Jährige aber „die Seele baumeln lassen“. Am meisten werde er seine Freunde vermissen, mit denen er während der Schulzeit regelmäßigen Kontakt hatte. „Im vergangen Jahr haben sich unsere Treffen natürlich eher auf Videotelefonie beschränkt“, erzählt der Waldbröler. In seiner Freizeit engagiert er sich an der Musikschule in Nümbrecht als Schlagzeuglehrer. „Das würde ich auch gerne weiterhin machen“.

Mit Abinote 1,0 ist alles drin: Anna-Lena will Tiermedizin studieren

Anna-Lena Becher ist begeisterte Reiterin und will am liebsten in Gießen Tiermedizin studieren. Diesen Wunsch hege sie bereits seit Kindertagen, ein Praktikum in einer Pferdeklinik habe sie darin noch gestärkt. „Es ist beeindruckend zu sehen, was heute alles möglich ist und wie den Tieren geholfen werden kann“, sagt die 18-Jährige.



Seit 2015 ist sie mit ihrer Mutter stolze Besitzerin eines polnischen Warmbluts. Bis im Herbst das Studium beginnt, will sie viel Zeit mit Reiten verbringen, ihre Freunde treffen, gegebenenfalls Reisen und sich einen Nebenjob suchen, um etwas Geld zu verdienen.

Nürmbrechterin mit Top-Abinote strebt Medizinstudium an

Die 18-jährige Noa Pottgießer ist die dritte im Bunde und strebt ein Medizinstudium in Münster oder Bonn an, das aber erst im Wintersemester 2022 beginnen soll. Bis dahin will die 18-Jährige als Vorbereitung auf das Studium ein Krankenpflegepraktikum absolvieren.



Zudem wartet bereits die nächste Prüfung auf die Nümbrechterin: Für die Zulassung zum Studium muss sie den sogenannten Test für Medizinische Studiengänge (TMS) bestehen. „Der ist für jeden Studenten Pflicht. Damit wird die Eignung für ein Medizinstudium überprüft“, erzählt die 18-Jährige, die sich besonders für die Fachrichtungen Gynäkologie und Kinder- und Jugendmedizin interessiert.



Das letzte Schuljahr hat Noa Pottgießer als sehr schwierig empfunden. „Während der Abiturvorbereitung habe ich bemerkt, dass ich durch den Online-Unterricht dann doch nicht alles so gut verstanden habe, wie ich erst dachte. Es war sehr anstrengend, den Lernstoff nachzuholen“, sagt die Abiturientin.



Zusammen mit Mitschülern hat sie in Onlinegruppen gelernt. „So konnten wir uns trotz Distanzunterricht gegenseitig helfen und hatten die Sicherheit, dass alle das gleiche lernen“. Aus der Schulzeit nimmt sie neben dem Wissen, dass sie sich angeeignet hat, die Gewissheit mit, dass sich Mühe auszahlt: „Wenn man sich anstrengt, erzielt man auch gute Ergebnisse.“