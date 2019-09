Kölner Mordkommission ermittelt: 16-Jähriger von Nachbar niedergestochen

Hückeswagen -

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Messerstecherei in Hückeswagen am Dienstagabend wegen Mordes gegen einen 56 Jahre alten Mann. Er soll am Dienstagabend gegen 21 Uhr in einem Streit unter Anwohnern nach Polizeiangaben einen 16-Jährigen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben.

Der Mann wurde zuhause bereits kurz nach der Tat festgenommen. Der verletzte 16-Jährige wird derzeit im Krankenhaus stationär behandelt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (sh)