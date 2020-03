Kontrollverlust durch Butterbrot: Auto kollidiert in Reichshof mit Schulbus

Brüchermühle -

Glimpflich verlaufen ist ein Schulbusunfall am Donnerstag in Reichshof-Brüchermühle. Ein neunjähriger Junge aus Reichshof wurde leicht verletzt und von seinem Vater ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Der Zusammenstoß auf der Bonner Straße (L 336) wurde von einem 42-jährigen Autofahrer aus Andernach am Rhein gegen 13.20 Uhr verursacht, der den Ort in Fahrtrichtung Denklingen durchquerte. Offenbar aß dieser am Steuer ein Butterbrot, als er die Kontrolle verlor.

Der Wagen wurde zurück auf die Straße geschleudert, wo er seitlich mit dem entgegenkommenden Bus kollidierte, bis das Auto im Graben liegen blieb. Giesen Foto:

Der 42-Jährige gab selbst an, dass er während der Fahrt gegessen und aufgrund des herabgefallenen Essens nach unten geschaut habe. Daraufhin prallte der Range Rover gegen einen Baum. Der Wagen wurde zurück auf die Straße geschleudert, wo er seitlich mit dem entgegenkommenden Bus kollidierte, bis das Auto im Graben liegen blieb. Der Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Der verletzte Junge wurde im Krankenhaus Waldbröl ambulant versorgt. Ein Ersatzbus brachte die übrigen 20 Kinder nach Hause.