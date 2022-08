Kurt Kokus: Warum ein Oberberger bei der Beerdigung von Uwe Seeler Trompete spielte

Wipperfürth/Hamburg -

Die Beerdigung von Fußball-Idol Uwe Seeler fand in der vorigen Woche im engsten Familienkreis auf dem Park-Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf statt. Ein Oberberger war mit dabei. Der gebürtige Wipperfürther Kurt Kokus, der als Musikproduzent, Entertainer und Trompeter in Marienheide lebt, spielte auf Wunsch der Familie bei der Beerdigung auf seiner Trompete „Il Silentio“, das alte englische Kirchenlied „Amazing grace“ und „Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise“ von Hans Albers.

