Lange Tradition: 20 Meter hoher Maibaum in Thier aufgestellt

Thier/Wipperfürth/Kreuzberg -

Es ist eine schon seit langem andauernde Tradition der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Thier, dass in der Nacht auf den ersten Mai ein Maibaum aufgestellt wird. Verantwortlich dafür sind die Jungschützen der Schützenbruderschaft. In diesem Jahr ist der auserwählte Baum etwa 20 Meter hoch, erzählt Jungschützenhauptmann Dierk Brochhaus. „Für die Wipperfelder machen wir mal 22 Meter draus“, lacht er.

Ausgesucht wurde der Baum vom amtierenden Jungschützenprinz Aron Šipak. Geschlagen und entsprechend aufwendig geschmückt wurde er anschließend von den Jungschützen. Ein Kranwagen sorgte dafür dass der 20-Meter lange Maibaum in das dafür vorgesehene Loch gehievt und mit Holzscheiten am Stamm sicher verankert werden konnte. Seit über zehn Jahren wird der Maibaum der Jungschützen am alten Schulhof in Thier aufgestellt.

Tanz in den Mai in der Alten Drahtzieherei

Eigentlich war ein Band-Auftritt für den Tanz in den Mai in der alten Drahtzieherei Wipperfürth geplant, doch Corona hat die Planung der Veranstalter heftig durcheinandergebracht. Ursprünglich sollte die Band Druckluft für gute Stimmung sorgen, die ihren Auftritt coronabedingt leider absagen mussten. Im Anschluss folgten zwei weitere Absagen, aus denselben Gründen, unter anderem von der Band Tacheles. Um seinen Gästen trotzdem gute Musik bieten zu können, hatte sich René Köhler, Geschäftsführer der Alten Drahtzieherei, etwas Besonderes überlegt.

Das Warm-up für den Tanz in den Mai macht seine Tochter Lilly. Die Elfjährige möchte DJ werden und nutzte die Gelegenheit sich zum ersten Mal hinter das DJ-Pult zu stellen. „Das ist ihre ganz eigene Setlist“, erzählt Köhler stolz.

Die ersten zwei Stunden der Feier hat Lilly als DJ Sunshine die Feierwilligen auf den DJ des Abends eingestimmt und für Leben auf der Tanzfläche gesorgt. Im Vorverkauf waren knapp 200 Karten verkauft worden. „Der erste Mai ist ein Tag, da kommen immer viele spontan“, so Köhler. Nach aktuellen Corona-Auflagen durften die Gäste mit einem 3G-Nachweis in den Mai tanzen.

Maibaumsetzen und Maifeier in Kreuzberg

Die St.Hubertus Schützenbruderschauft in Kreuzberg richtet traditionell das Maifest im Kirchdorf aus. Dazu gehört auch das Maibaumsetzen am Von-Mering-Heim. Nachdem die Maifeier in den Vorjahren aufgrund von Corona ausfallen mussten, freuten sich die Schützen, in diesem Jahr wieder feiern zu können. (tmt/lz)