Morsbach – Durch Tränengas wurden am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Leonardo-da-Vinci-Schule in Morsbach zehn Schüler leicht verletzt. Vier von ihnen waren etwas stärker mit dem Reizgas in Kontakt gekommen und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Einsatz hat reibungslos funktioniert

Laut Polizeiangaben hatten zwei Schüler (12 und 14) während der Pause im Außenbereich mit einem Gassprühgerät hantiert. „Ich bin froh, dass niemand schwer verletzt wurde und der Einsatz von den Ersthelfern an so reibungslos funktioniert hat“, sagte Bürgermeister Jörg Bukowski, nachdem er sich ein Bild von der Lage gemacht hatte.

Die Schule habe nicht evakuiert werden müssen, da es sich um ein punktuelles Ereignis im Freien gehandelt habe. Der Unterricht konnte fortgesetzt werden. (kup)