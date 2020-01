Die Playmobil-Ausstellung auf Schloss Homburg ist schon seit dem 15. September zu sehen.

Sie ist ein riesen Erfolg und konnte bereits bis zu 20 000 Besucher anlocken.

Wer die Miniatur Püppchen schon besucht hat, wie der neue Ausstellungsteil aussehen wird und was es alles zu entdecken gibt.

Nümbrecht -

Es spukt auf Schloss Homburg! Die Kinder, die im mittelalterlichen Gemäuer die Playmobil-Ausstellung besuchen, haben es schon immer gewusst, entdecken sie doch in jeder Landschaft ein kleines, gut verstecktes Gespenst. Dass aber tatsächlich nachts jemand sein Unwesen in der großen Playmobil-Burganlage treibt, die in der alten Küche hinter Glas aufgebaut ist, hätte selbst Museumsleiter Steffen Müller nicht für möglich gehalten.