Mit Maschinenpistole: Polizei schwer ausgerüstet bei Einsatz in Scheel

Lindlar -

Mit mehreren Streifenwagen, zahlreichen Einsatzkräften, die teilweise mit Sicherheitsrüstung und Maschinenpistolen ausgestattet waren, ist die Polizei am Montagmittag zu einem Einsatz in einem Einfamilienhaus in Scheel ausgerückt. Grund war eine Alarmierung, die auf eine mögliche Personengefährdung in häuslichem Umfeld schließen ließ, erläutert Pressesprecher Michael Tietze.