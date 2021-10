Morsbach: Heimatverein hat große Pläne

Morsbach -

Bevor der Morsbacher Heimatverein seine jüngste Mitgliederversammlung im Kulturbahnhof eröffnete, gab es eine Führung durch die sanierten Räume: Hausherr und Bürgermeister Jörg Bukowski zeigte den Gästen, was sich dort getan hat. Danach ließ Vereinsvorsitzender Werner Schuh die jüngste Vergangenheit Revue passieren.

So erinnerte er etwa an die Zuwendung des Heimatvereins in Höhe von 10 000 Euro für den Pumptrack im Morsbacher Kurpark, an die Initiative für drei neue Ortstafeln, die Herausgabe des Bildbandes „Morsbach aus der Vogelperspektive“ sowie an die Anschaffung und Montage einer historischen Uhr am Bahnhofsgebäude. Danach wurde Schuh in seinem Amts als Vorsitzender bestätigt, seit 2006 bekleidet er diesen Posten.

Eben so wiedergewählt wurden Ludger Rosenthal (stellvertretender Vorsitzender und Kassierer), Marianne Rosenthal (Schriftführerin), Christoph Buchen, Sebastian Hoberg, Klaus Jung, Dirk Kamieth, Horst-Jürgen Kaufmann, Birgit Leidig, Marlies Roth und Peter Weiß (alle Beisitzer). Roland Bantel wurde als weiterer Beisitzer neu in den Vorstand gewählt. Kassenprüfer sind fortan Niko Kraft und Peter Wagner.

Für die Zukunft hat sich der Vorstand viel vorgenommen. Am 6. Dezember findet auf Einladung des Heimatvereins ein Weihnachtskonzert mit der kölschen Kultband Paveier in der Kulturstätte statt. Vorsitzender Schuh hofft, dass im kommenden Jahr traditionelle Veranstaltungen wie die Familienwanderung am 1. Mai, das Schubkarrenrennen, Theateraufführungen und der „Müeschbejer Oowend“ wieder stattfinden können. An diesem Festabend sollen dann das 125-jährige Bestehen des Heimatvereins nachgeholt und das 25-jährige Bestehen der Theatergruppe „Vürhang op“ gefeiert werden. (r)