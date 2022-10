Nachbarschaftsstreit eskaliert: Ärger mit dem Bauamt – Haus in Lindlar droht der Abriss

Lindlar -

Seit 2004 wohnen Ralf und Sabine Döpper in ihrem Haus am Ende einer Stichstraße der Bismarckstraße, in unmittelbarer Nähe zum Steinbruch Schiffarth. Doch diese Nähe wird ihnen jetzt zum Verhängnis. Der Oberbergische Kreis hat im Februar 2022 eine Abrissverfügung erlassen und die Döppers aufgefordert, binnen eines Jahres ihr Haus abreißen zu lassen und die Überreste zu entsorgen. Andernfalls droht ein Zwangsgeld. Das Lindlarer Ehepaar hat einen Anwalt eingeschaltet und klagt.