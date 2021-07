Neuer Parkplatz an der Bevertalsperre: Autofahrer können nun auf einer Wiese parken

Bevertalsperre -

An sonnigen Tagen zieht die Bever zahlreiche Badegäste an, die meisten kommen mit dem Auto. Doch da fangen die Probleme an. Oberhalb des Beverdamms, an der Kreisstraße 5, sind durch Umbaumaßnahmen einige Parkplätze weggefallen. Und die Wiese bei Wipperfürth-Oberlangenberg wird derzeit von Baustellenfahrzeugen und -material blockiert. Denn der Kreis baut entlang der K 5 einen Radweg.

Baderegeln Die Wasserqualität an Bever-, Brucher- und Wupper-Talsperre entspricht der EU-Richtlinie für Badegewässer und wird bis zum 15. September regelmäßig geprüft. Darauf weist der Wupperverband hin, der zugleich an die Baderegeln an den bergischen Talsperren erinnert. Das Schwimmen ist nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt. Tiere dürfen nicht ins Wasser. Das Springen von Staumauern sei lebensgefährlich, betont der Verband. Grillen und Lagerfeuer am Ufer sind verboten. Rund um die Bever wird die Ordnungspartnerschaft aus Kreis- und Stadtverwaltung, dem Forstamt und dem Wupperverband Kontrollen durchführen. (sfl)

Deshalb hat die Stadt Hückeswagen jetzt oberhalb der Gaststätte „Zur zornigen Ameise“ eine Wiese als Parkfläche ausgewiesen, die Zufahrt ist ausgeschildert. „Dort stehen rund 250 bis 300 Parkplätze zur Verfügung“, sagt Guido Kellner vom Ordnungsamt der Stadt Hückeswagen. Damit sei die Zahl der Parkplätze ungefähr gleich geblieben. Die Parkplätze auf der Wiese sind nicht markiert, an den Einfahrten stehen aber Hinweisschilder, die die richtige Parkrichtung erklären. Die Stadt Hückeswagen appelliert an die Besucher, nur die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen. Als Alternative stehen auch die Parkplätze an den Campingplätzen zur Verfügung, hier ist allerdings Eintritt fällig.

„Leider haben wir auch diesen Sommer immer wieder Ärger mit falsch geparkten Fahrzeugen“, bedauert Kellner. Das Ordnungsamt kontrolliere regelmäßig – Wagen, die die Feuerwehrzufahrten blockieren, werden abgeschleppt. (cor)