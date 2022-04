Neun Punkte Vorsprung: VfL Gummersbach mit 37:29-Kantersieg gegen Hamm

Gummersbach -

Handball-Zweitligist VfL Gummersbach hat seine Chance genutzt: Mit einem auch in der Höhe beeindruckenden 37:29 (20:11)-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten ASV Hamm-Westfalen hat das Team von Coach Gudjon Valur Sigurdsson seinen Vorsprung auf den Nichtaufstiegsplatz vor den letzten zehn Spielen auf neun Punkte ausgebaut.

Überragender Ivanisevic: VfL zieht mit 5:0-Lauf davon

Der VfL war dabei von Beginn an hellwach. Nur in den ersten vier Minuten bis zum 2:2 hielten die von Michael Lerscht trainierten Gäste noch mit. Dann zogen die Gastgeber aber mit einem 5:0-Lauf von 4:3 (9. Minute) auf 9:3 (13.) davon. Vor allem Keeper Tibor Ivanisevic zeichnete sich in der ersten Viertelstunde besonders aus und kam mit sechs Paraden auf eine Quote von 60 Prozent.

Sigurdssons Team schien durchzuatmen, traf vorne nicht mehr so wie zunächst, blieb aber auf Kurs, als Julian Köster in der 17. Minute auf 10:5 stellte. Vor allem die Defensive um einen überragenden Ivanisevic, von dem am Ende zehn Paraden bis zur Pause zu sehen waren, stand sicher.



Tibor Ivanisevic legte mit einer überragenden ersten Hälfte den Grundstein zum Sieg. Andreas Arnold Foto:

Als in der 24. Minute Ellidi Vidarsson Gummersbachs 15. Tor erzielte und die Fans in der vollen Halle ihr Team zum ersten Mal stehend feierten, hatte Hamm erst sieben Treffer erzielt.

In der 28. Minute machte Jo Gerrit Genz die Gäste zwar zweistellig auf der Anzeigetafel. Der ASV konnte aber dennoch nicht verhindern, dass der VfL sogar 20 Tore machte und mit einem Vorsprung von neun (20:11) in die Pause ging. Erfolgreichste Werfer waren für die Gummersbacher bis dahin Raul Santos von Linksaußen (5) und Fynn Herzig aus dem Rückraum (4).

Auch ein starker Storbeck kann Hamm nicht helfen

Auch nach dem Wechsel blieb das VfL-Team konzentriert und verschaffte sich früh und immer wieder eine Zehn-Tore-Führung. Auch der Hammer Keeper Felix Storbeck, vor mehr als zwei Jahren beim Heimsieg des ASV gegen Gummersbach in der Dortmunder Westfalenhalle noch Sieggarant und auch jetzt mit neun Paraden in Halbzeit eins nicht weit von Ivanisevics Score entfernt, konnte Sigurdssons Offensive zunächst nicht wirklich stoppen.



Durchgesetzt gegen den Hammer Widerstand hat sich auch VfL-Shooting-Star Julian Köster. Arnold Foto:

Die Führung blieb stabil: Nach zwei Treffern von Julian Köster, der zuvor hart gefoult worden war, und Ole Pregler ging Gummersbach mit einem 29:20 in die letzten 15 Minuten. Während es vorne im zweiten Abschnitt vor allem der VfL-Rückraum um Köster war, den die Gäste nicht wirklich in den Griff bekamen, musste hinten Ivanisevic nicht mehr an seine Leistung aus dem ersten Abschnitt anknüpfen. So kam in der Schlussphase im Tor auch noch Martin Nagy zum Einsatz, ähnlich wie auf Rechtsaußen Finn Schroven, der in der 52. Minute das zwischenzeitliche 34:24 erzielte. Ein großer Abstand, den die Gäste auch in der Schlussphase nicht mehr wirklich reduzieren konnten.

Am Ende sangen die Fans in der Halle nicht mehr nur „Oh, wie ist das schön“, sondern auch schon „Nie mehr Zweite Liga“. Für den VfL Gummersbach geht es nach der Osterpause weiter mit zwei Auswärtsspielen an einem Wochenende: Am Freitag, 22. April, 19 Uhr, ist das Team zunächst beim EHV Aue zu Gast. Am Montag, 25. April, 19 Uhr, folgt dann das Nachholspiel beim Dessau-Roßlauer HV 06.