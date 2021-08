Oberberg Sommerrätsel 2021: Ort mit markanter roter Bank – Welchen Platz suchen wir?

Oberberg -

Unsere Fotografen Joachim Gies und Andreas Arnold haben sich die Plätze im Verbreitungsgebiet genauer angeschaut und ein markantes Detail mitgebracht.



Heute suchen wir einen Platz, der im vergangenen Jahr nach aufwendiger Sanierung erst wieder eingeweiht werden konnte. Der Wochenmarkt, der hier seit Jahrzehnten traditionell stattfindet, musste während der Bauarbeiten auf einen Platz vor das Forum umziehen.



Wie heißt der Platz, den wir heute suchen? a) Kirchplatz b) Lindenplatz c) Bismarckplatz

Aber auch der Markt ist inzwischen wieder an seinen angestammten Platz zurück gekehrt. Der Platz wird seit vielen Jahren zudem von den Schützen für deren großes Antreten genutzt.

Plätze sind nicht nur in Städten ortsbildprägend und Orte der Begegnung und der Kommunikation. Das beginnt bereits in den Dörfern. Vielfach sind sie die Mitte eines Ortes. In großen Städten wie Köln finden sich auf den Plätzen Denkmäler und Statuen.



In unserer letzten Folge wurde der Breslauer Platz auf dem Hackenberg in Bergneustadt gesucht. Foto: Gies Foto:

Nicht ganz so groß sind die Plätze derweil im Oberbergischen. Aber auch hier haben sie die Rolle als Mitte einer kleinen oder etwas größeren Ansiedlung.#



Unsere Rätselfotos zeigen ein Detail dieser Plätze, das hervorsticht und bisweilen auch einen Hinweis auf den gesuchten Namen gibt, sodass Sie es bei der Lösung des Rätsels nicht ganz so schwer haben sollten.

