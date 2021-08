Paralympics: Erst Test, dann Abflug nach Tokio

Oberberg -

Der Bergneustädter Friedhelm Julius Beucher hat sich am Donnerstagabend auf den Weg nach Tokio zu den Paralympischen Spielen gemacht. Zuvor ist der Delegationsleiter des deutschen Teams gemeinsam mit 60 der insgesamt 137 deutschen paralympischen Athletinnen und Athleten in Frankfurt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verabschiedet worden. Oberbergische Sportler nehmen in diesem Jahr nicht teil. Die Lindlarerin Janina Sommer, die sich 2019 bei der Europameisterschaft in Schweden die Silbermedaille im Rollstuhl-Tischtennis erkämpft hatte, verpasste die Teilnahme an den Paralympics knapp.

Bevor Friedhelm Julius Beucher allerdings den Flieger nach Tokio besteigen konnte, hatte der 75-Jährige noch ein straffes Programm vor sich, denn wegen der Corona-Pandemie sind die Auflagen auch bei den Paralympics streng. Zwei PCR-Tests musste Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, noch in Deutschland absolvieren, kurz vor Abflug folgte ein erneuter Schnelltest, ebenso einer nach der Ankunft in Tokio. Das Einreiseprozedere werde mehrere Stunden dauern, berichtete Beucher kurz vor Reisebeginn. In einem detaillierten Ablaufplan ist jeder Schritt uhrzeitgenau festgehalten.

Jeder hat seinen Platz

In Tokio fahren gesonderte Busse in Richtung der Hotels und des Paralympischen Dorfs. „Es ist genau festgelegt, wer sich an welchen Orten aufhalten darf“, berichtet Beucher. Er selbst habe neben den Wettkampfstätten und dem Hotel, indem er untergebracht ist, auch eine Zugangserlaubnis für das Paralympische Dorf, das Pressezentrum sowie die Deutsche Botschaft erhalten.

Das deutsche Team reist etappenweise in bis zu neun Flügen an – je nachdem, wann welche Wettkämpfe stattfinden. Untergebracht sind die deutschen Athleten – mit Ausnahme der Radsportler, die 150 Kilometer entfernt wohnen – im Paralympischen Dorf. Insgesamt 4400 Sportler aus 160 Nationen werden dort untergebracht.

Die deutsche Delegation besteht aus insgesamt 272 Personen. Die Teilnahme des Betreuungsteams sei von einem Impfnachweis abhängig gemacht worden. Aber auch von den Athleten seien mit gut 97 Prozent fast alle geimpft. „Jeglicher Aufwand ist für mich gerechtfertigt, wenn es darum geht, das Ansteckungsrisiko zu minimieren und die Teilnehmenden zu schützen“, betont Beucher.

Man kann von den Olympischen Spielen lernen

Auf die Wettkämpfe in Tokio schaut der Bergneustädter mit gemischten Erwartungen. „Es ist ein großer Vorteil, dass die Olympischen Spiele vorher stattgefunden haben und bereits Erfahrungen im Umgang mit Corona-Schutzkonzepten gesammelt werden konnten. Wir haben uns bei der symbolischen Staffelübergabe intensiv ausgetauscht“, so der 75-Jährige. In den kommenden Tagen und Wochen erwarte er packende Wettkämpfe samt Jubel und Trauer, werde aber wohl auch die Zuschauer vermissen. „Die Zuschauer werden fehlen, das ist klar. Aber die Athletinnen und Athleten sind einfach froh, dass die Paralympics überhaupt stattfinden können. Viele haben einen großen Teil ihres Leben darauf hingearbeitet“,weiß Beucher, der sich ebenfalls für die Durchführung der Paralympics eingesetzt habe. „Ich hoffe einfach, dass alle Sportler wieder gesund zurückkehren werden.“