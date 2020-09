Razzia in Gummersbach: SEK finden Waffen – 27-Jähriger aufgetaucht

Windhagen -

Bei der großen Razzia im Gummersbacher Stadtteil Windhagen, bei der auch ein SEK im Einsatz gewesen ist, sind am Donnerstagmorgen unter anderem Waffen gefunden worden. Das hat der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, Dr. Daniel Vollmert, bestätigt. Ob es sich dabei um Waffen handelt, die unter das Waffengesetzt fallen, soll in den kommenden Tagen geklärt werden, wie Vollmert betonte.

Eine Festnahme habe es nicht gegeben, sagte der Oberstaatsanwalt. Der 27-jährige Beschuldigte, der am Donnerstag in Windhagen nicht angetroffen wurde, ist inzwischen aufgetaucht. Er soll noch vernommen werden.

Oberstaatsanwalt Dr. Daniel Vollmer erläuterte außerdem, dass die bundesweite Aktion gegen die Reichsbürger im März und die am Donnerstag durchgeführte Durchsuchung unmittelbar nichts miteinander zu tun hätten. Allerdings seien bei der damaligen Durchsuchung der Häuser in Windhagen „Dinge gefunden“ worden, die das jetzt laufende Ermittlungsverfahren zur Folge gehabt hätten. Ob am Donnerstag Waffen oder Betäubungsmittel in den durchsuchten Räumen in Windhagen gefunden wurden, auch dazu sagte der Oberstaatsanwalt noch nichts.