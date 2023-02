Gummersbach – Eine Osterparty mitten in der Natur endete für einen jungen Mann am Karsamstag gefährlich. Gegen 22.48 Uhr ereilte die Gummersbacher Feuerwehr der Notruf, dass eine Person im Bereich eines alten Steinbruchs bei Gummersbach-Dümmlinghausen und in der Nähe der Agger-Staumauer etwa acht Meter tief abgestürzt sei.

Schwierige Anfahrt für die Rettungskräfte

Sofort rückten mehrere Einheiten aus, sie hatten aber Schwierigkeiten, die Einsatzstelle zu lokalisieren. Nach einer Suche im unwegsamen Gelände bewahrheitete sich das Szenario allerdings.

Eine Person war im steilen, felsigen Gelände abgestürzt und lag schwer verletzt im Wasser. Die Rettung des jungen Mannes gestaltete sich als kompliziert, gelang den Einsatzkräften dennoch zügig. Wichtigstes Gerät war dabei eine Schleifkorbtrage.

Einsatz war gegen Mitternacht beendet

Wie schlimm die beim Sturz erlittenen Verletzungen genau waren, konnte der Notarzt zunächst nicht einordnen. Nachdem der ansprechbare Betroffene dem Rettungsdienst übergeben werden konnte, wurde er ins Krankenhaus gefahren. Für die Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache, des Löschzugs Stadt sowie der Löschgruppen Dümmlinghausen und Bernberg war der Einsatz gegen Mitternacht beendet.

Einer Gruppe junger Menschen steckte der Schreck noch in den Knochen: Sie hatten in dem inzwischen bewaldeten Gebiet gefeiert, dabei soll auch eine Menge Alkohol im Spiel gewesen sein. Wie es zu dem Absturz kam, ist bislang noch nicht bekannt.