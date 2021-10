Nümbrecht -

Der schwere Verkehrsunfall in Elsenroth am Samstagnachmittag hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nachdem bereits die 93 Jahre alte Fahrerin eines der beiden Fahrzeuge im Krankenhaus gestorben war, ist nun nach Angaben der Polizei auch ihr 92 Jahre alter Beifahrer tot. Der 53 Jahre alte Beifahrer im anderen Wagen, der mit dem Hubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen werden musste, befindet sich hingegen weiter auf dem Wege der Besserung.

Die 93-jährige Fahrerin eines Suzuki-Kleinwagens aus Nümbrecht wollte, aus einer Nebenstraße von Gerhardsiefen kommend, nach links in Richtung Windhausen abzubiegen. Dabei missachtete sie nach Angaben der Polizei vor Ort die Vorfahrt eines von dort kommenden Fords. Wie die Polizei weiter berichtete, habe die 39-jährige Fahrerin des anderen Wagens noch versucht, nach links auszuweichen, aber den Aufprall nicht mehr verhindern können.

Die Nümbrechterin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr 53-jähriger Mitfahrer auf der Rücksitzbank war dagegen so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen werden musste.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Vor Ort waren auch knapp zehn Einsatzkräfte der Löschgruppe Marienberghausen, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. Die L 350 war bis in die Abendstunden voll gesperrt.