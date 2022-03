Sonderkategorie Sport: Oberbergs Fotowettbewerb geht in die nächste Runde

Oberberg -

Der Frühling ist eingeläutet, die ersten Blüten sprießen längst und Ostern ist auch nicht mehr lange hin. Da wird es Zeit, die nächste Runde des beliebten Fotowettbewerbs dieser Zeitung und der Bielsteiner Erzquell Brauerei einzuläute. Eingereicht werden können die Bilder in zwei Kategorien: In der großen Hauptkategorie, für die es keine thematischen Vorgaben gibt, sowie in der Sonderkategorie. Nachdem wir in der letzten Runde des Wettbewerbs die besten Wanderbilder gesucht haben, sind es diesmal Sportbilder, mit denen Sie bei der Jury punkten können.

Rund 1000 Bilder haben die Leserinnen und Leser dieser Zeitung beim vergangenen Wettbewerb eingereicht – und das fast ausschließlich auf digitalem Weg. Die Qualität der Aufnahmen war so gut, dass die Jury es nicht leicht hatte, die besten Bilder herauszufiltern. Die Top-21-Aufnahmen waren erst kürzlich in dieser Zeitung zu sehen. Die einhellige Meinung war, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann und dass unsere Hobbyfotografen wie in all den Jahren ein gutes Auge unter Beweis gestellt haben.



Vielfältige Themen bei Fotoauswahl

Eine Siegerehrung war aber coronabedingt erneut nicht möglich. Umso mehr hoffen alle Beteiligten darauf, dass sich das bei der 2022er Auflage des Wettbewerbs ändert und die Gewinner dann in gewohnter Runde im Bielsteiner Braustübchen gekürt werden und sich dabei mit gleichgesinnten Hobbyfotografen austauschen können.

Einsendungen für den Wettbewerb So wird’s gemacht Beim Fotowettbewerb dieser Zeitung und der Erzquell Brauerei warten auf die Fotografen der 20 besten Aufnahmen attraktive Gewinne: Reisegutscheine für die Erstplatzierten, eine Brauereibesichtigung für den dritten Platz und hochwertige Sachpreise für die Plätze 4 bis 20. Für den Gewinner der Sonderkategorie „Sport“ gibt es einen Getränkegutschein. Die Prämierung findet Anfang 2023 statt. Der Einsendeschluss im Herbst wird noch bekanntgegeben. Eingereicht werden können Einzelfotos oder Serien (maximal fünf Bilder) in Farbe oder Schwarz-Weiß. Ausgeschlossen sind Bilder, die am Computer verfremdet oder manipuliert wurden. Teilnehmen kann jeder Hobbyfotograf aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung. Profis dürfen nicht mitmachen. Die Papierabzüge sollten 20-mal 30 Zentimeter groß sein. Die Fotos dürfen nicht gerahmt oder aufgezogen sein. Wir können die Bilder nicht zurücksenden. Auf jedem Foto (oder in der E-Mail) müssen Name, Adresse, Rufnummer und ein Hinweis zur Entstehung stehen. Die Teilnehmer versichern, dass die eingereichten Fotos frei von Rechten Dritter sind und insbesondere, dass kein Recht am eigenen Bild verletzt wird. Das heißt: Die auf den Fotos abgebildeten Personen müssen ihr Einverständnis für die Veröffentlichung gegeben haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Papierbilder gehen an: OVZ-Redaktion Stichwort: Foto des Jahres Kaiserstraße 1 51643 Gummersbach Digitale Bilder mit Mindestgröße von einem und einer maximalen Größe von drei MB gehen an: leserfotos-oberberg @ksta-kr.de.

Doch so weit sind wir noch nicht. Der Weg ins Braustübchen will verdient sein. Wer mitmachen möchte, schickt uns einfach sein Foto des Jahres. Die Top 20 des letztjährigen Wettbewerbs zeigen, dass die Themen, die unsere Fotografen abbilden, sehr vielfältig sind. Mit einem tollen Blumenbild gewann Petra Kleinauski den Wettbewerb, Bilder von Menschen, Tieren, Landschaften oder einfach ein gut gesehenes Detail wie die Gartenzwerge von Dr. Anja Weishap auf Platz zwei sorgten für einen wirklich bunten Bilderbogen.

Sonderkategorie in diesem Jahr: Sport

Und so soll es auch diesmal werden. Gehen Sie raus, nehmen Sie Ihre Kamera mit und senden uns Ihre Bilder. Bei der Sonderkategorie geht es diesmal um Sport. Davon hat das Oberbergische eine ganze Menge zu bieten in seinen Vereinen. Dabei reicht die Palette vom Breitensport bis zum Spitzensport und bietet unendlich viele spannende Motive.

Für die Jury wichtig sind einige Stichworte dazu, wie Ihre Bilder entstanden sind. Zwei, drei kurze Sätze reichen hier völlig aus. Dabei geht es weniger um die technischen Daten, sondern vielmehr um die Geschichte zum Bild, die Sie uns erzählen können. Ein Blick auf die Wetterkarten verrät, dass die kommenden Tage gutes Wetter sein soll. Vielleicht können Sie die Zeit schon nutzen und bereits Ihr Foto des Jahres in den Kasten bekommen.