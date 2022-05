Spiel mit dem Mythos: Musical „Mona Lisa“ feiert Premierenerfolg in Gummersbach

Gummersbach -

Es gibt einige wenige gesicherte Fakten zur Mona Lisa. Gemalt wurde das Bild Anfang des 16. Jahrhunderts von Leonardo da Vinci, seit dem 18. Jahrhundert hängt es im Pariser Louvre und zieht noch heute Menschenmassen an, die sich vom zarten Lächeln der Mona Lisa, gebannt in Öl, bezaubern lassen. So weit, so dürftig. Das was über diese gesicherten Fakten hinausgeht, ist Mythos, Rätsel, Legende und Faszinosum. Und genau mit all diesen Mythen, mit der Faszination für das Gemälde einer Frau, die den Betrachter voller Güte anblickt, deren Identität aber nur Spekulation ist, spielt die neue Produktion des Musical Projekt Oberberg (MPO).