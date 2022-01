Tischtennisbundesliga: Schwalbe Bergneustad tritt in Grenzau an

Bergneustadt -

Lediglich 39 Tage nach dem schmeichelhaften 3:2-Hinspielerfolg gegen den TTC Zugbrücke Grenzau treffen die Tischtennis-Profis des TTC Schwalbe Bergneustadt am 15. Spieltag der 1. Bundesliga erneut auf das Team aus dem Westerwald. Der erste Aufschlag in der Halle des Vorletzten erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

„Wir dürfen uns von der Tabellenkonstellation nicht blenden lassen“, stellt Schwalbe-Eigengewächs Benedikt Duda klar und hebt mahnend den Finger in Richtung Teamkollegen. „Fokussiert sein und Leistung bringen! So wird unser Motto lauten.“

Selbstvertrauen getankt

Das Zugbrücke-Team tankte unter der Woche noch einmal eine gehörige Portion Selbstvertrauen und setzte sich in eigener Halle gegen den TSV Bad Königshofen mit 3:0 durch. Die Franken mussten, wie schon am Sonntag gegen die Oberbergischen, ohne Bastian Steger (Corona-Infektion) und Maxim Grebnev (verletzt) auskommen. Grenzau verkürzte den Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz auf lediglich zwei Punkte. Acht Begegnungen sind in der zweiten Saisonhälfte noch auszutragen.

Winter-Neuzugang Feng Yi-Hsin feierte am Mittwochabend sein Debüt im Zugbrücke-Trikot und setzte sich gleich gegen Kilian Ort mit 12:10 im Entscheidungssatz durch. Der Taiwanese wird ebenso wie der ehemalige Nationalspieler Patrick Baum, der im Hinspiel krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stand, gegen die Schwalben auflaufen. Komplettiert wird das Team von Cristian Pletea, der in den sozialen Netzwerken nach dem dritten Saisonerfolg von einem „schönen Sieg“ sprach. „Jetzt wollen wir am Sonntag nachlegen.“

Mit aller Macht wehren

Doch gegen dieses Vorhaben werden sich Duda & Co. mit aller Macht versuchen zu wehren. „Die vier Siege zuletzt haben uns viel Selbstvertrauen gegeben“, verrät der 27-jährige Duda. Auch wenn der Vorsprung zum Abstiegsplatz mit acht Zählern vermeintlich komfortabel ist, „wollen wir in Grenzau doppelt punkten und uns noch mehr Luft verschaffen“. Allerdings weiß Benedikt Duda auch, „dass wir uns gegenüber dem Sieg in Bergneustadt steigern müssen. Wir treffen auf eine gefährliche Mannschaft. Trotzdem haben wir gute Chancen zu gewinnen.“

Der deutsche Einzelmeister selbst hat seine unglückliche Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Kilian Ort gut verdaut. Für Duda wäre es der zehnte Einzelsieg in Serie gewesen. „Auch wenn ich vier Matchbälle ausließ, war das alles nicht so schlimm. Es handelte sich nur um eine Partie und die Mannschaft hat trotzdem gewonnen.“

Alvaro Robles findet mehr und mehr wieder zu seiner alten Form zurück, nachdem er gegen Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) eine Woche vor der Bad Königshofen-Begegnung noch völlig von der Rolle war. Der Spanier will auch gegen den Abstiegskandidaten auf der dritten Position gegen Pletea punkten und sich für die 0:3-Hinspielschlappe revanchieren. Alberto Mino dürfte im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen anstelle von Elias Ranefur in die Box gehen. Der mehrfache Südamerika-Meister hat sich in dieser Saison schon einige Male als Favoritenschreck präsentiert. Vielleicht auch gegen Patrick Baum.