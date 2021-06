Unfall in Marienheide: 18-Jährige kommt von Straße ab und überschlägt sich

Marienheide -

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen an der Grenze zu Meinerzhagen ist eine 18 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Polizei und Feuerwehr sind sich einig: Die junge Frau, die am Samstagmorgen auf der Landesstraße 306 einen schweren Autounfall erlitt, hat viel Glück im Unglück gehabt.

Die 18-Jährige war gegen 7.40 Uhr auf der Marienheider Straße in Richtung Meinerzhagen unterwegs, als sie kurz vor dem Flugplatz Battenfeld aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Fahranfängerin verlor völlig die Kontrolle über ihr Auto, schoss an mehreren Bäumen vorbei und überschlug sich. Dabei wurde sie nach aktuellen Erkenntnissen schwer verletzt. Zum Glück krachte sie nicht unmittelbar gegen einen der Bäume. „Hätte das Auto einen Baum getroffen, wäre die Sache viel schlimmer ausgegangen“, schätzt Steffen Kohl, Einsatzleiter der Meinerzhagener Feuerwehr.

Wie es zu diesem Unfall kam, ist für die Polizei noch ein Rätsel. Die Fahranfängerin stand unter Schock und konnte den Beamten noch keine Angaben machen. Derzeit wird von einem Fahrfehler ausgegangen, es folgen aber weitere Ermittlungen. Die Landstraße 306 war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehr Meinerzhagen war mit 15 Kräften vor Ort. Sie war vor allem gerufen worden, weil es aus dem Auto qualmte. Der Rauch stammte allerdings von den gezündeten Airbags des Kleinwagens. Zunächst unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst, konnte sich dann aber auf die Absicherung der Unfallstelle konzentrieren und nach etwa einer Stunde wieder abrücken. Betriebsmittel waren aus dem Unfallwrack nicht ausgelaufen.