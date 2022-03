Untere Straße: Zwei Verletzte bei Unfall in Wipperfürth

Wipperfürth -

Nach einem Unfall auf der Unteren Straße ist am Mittwoch ist eine 75-jährige Frau aus Remscheid in kritischen Zustand.



Laut Polizei sind am Mittwochnachmittag zwei Fußgänger in der Wipperfürther Innenstadt angefahren worden. Der Unfall ereignete sich um 16.45 Uhr auf der Einmündung der Dr.-Eugen-Kersting-Straße auf die Untere Straße.



Während die beiden Fußgänger gerade die Einmündung gegenüber der Metzgerei Schulte überqueren wollten, bog ein Auto von der Unteren Straße nach rechts Richtung Radium ab und erfasste die beiden Fußgänger.

Fahrer durch tief stehende Sonne geblendet

Auch der Begleiter der 75-Jährigen, ein 64-jähriger Mann, der ebenfalls aus Remscheid stammt, wurde leicht verletzt.



Am Steuer des Unfallwagens saß laut Polizei ein 62-jähriger Autofahrer aus Wipperfürth. Der Fahrer war offenbar durch die tief stehende Sonne geblendet worden und hatte dabei die beiden Fußgänger übersehen.



Die beiden Verletzten wurden zunächst vom Rettungsdienst in die Helios-Klinik an der Alten Kölner Straße gebracht. Während der 64-jährige Remscheider nur leicht verletzt worden war, musste die 75-Jährige vom Krankenhaus aus per Hubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Kölner Klinik verlegt werden. (lb)